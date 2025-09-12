"Imam dijabetes i na to ne gledam kao bolest": Miro šokirao Srbiju, a sad ide po medalju na Eurobasketu

Finski košarkaš Miro Litl igra sa dijabetesom i na Evropskom prvenstvu će se borit za medalju. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Ponekad vas put i život nanesu na neke priče i stvari kojima se niste nadali. Tako se dogodilo i sa mnom na Eurobasketu. Poslije iznenađujućeg ispadanja Srbije i šoka koji smo svi doživjeli, posao mora da se nastavi. Tako je jedna od ideja bila da napravim intervju sa nekim iz reprezentacije Finske koja je izbacila Pešićeve "orlove". Izbor je pao na Mira Litla (21) i ubrzo sam dobio potvrdu da je intervju dogovoren.

Kada sam počeo podrobnije da istražujem o njemu, njegovoj životnoj priči saznao sam da mu je sa sedam godina ustanovljen dijabetes. Zašto je to bitno uopšte? Zato što je i autor ovog teksta prošle godine saznao da ima dijabetes tip 2. Velika promjena u načinu života i svega, ali da se vratimo na njega. Kako je igrati košarku, sanjati o NBA ligi i nositi dres reprezentacije sa dijabetesom. Pročitajte i kako je sve to objasnio.

"Moraš da nađeš ritam, da radiš stvari svaki dan, da paziš šta radiš svaki dan, da držiš nivo šećera. To je jedan od najlakših stvari da kontrolišeš kada znaš šta radiš i brineš se o sebi", rekao je Litl na početku razgovora za MONDO. Momak koji će se danas sa Finskom boriti protiv favorizovane Njemačke za mjesto u finalu Eurobasketa (16h po srednjeevropskom, 17h po lokalnom vremenu).

Kada mjeri šećer i kako to izgleda na meču?

On je na meču protiv Srbije i velikoj pobjedi Finske imao skoro tripl-dabl (13, 8sk, 6as), a podrobnije nam je objasnio i još detalja. Poput onoga kada meri šećer, kada koristi insulin i kako uopšte to izgleda na meču?

"Posljednji put ga mjerim nekih pola sata pre meča, ako je sve okej, onda je to okej popijem sok ili tako nešto. Mjerim tada i pratim da li je sve okej."

Isto radi i na pauzi u poluvremenu, prvo provjerava kakvo je stanje u organizmu. "Na poluvremenu odmah mjerim da provjerim i naravno po završetku meča."

Ističe da sada već ima rutinu i zna kada šta da radi i kako. "Lakše mi je jer sam odrastao sa tim, ustanovljeno mi je sa sedam godina. To mi je postala navika i dio rutine i to je najlakši način da se navikneš, shvatiš da neće da nestane i to je to."

"Neću da kažem da je bolest, hoću da pokažem svima"

Pogledajte 03:32 Miro Litl intervju o dijabetesu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Ne krije da ima dijabetes, čak naprotiv. Ne želi da ga nazove ni bolešću ni problemom, već na stvari gleda dosta pozitivno.

"Slažem se, želim da dokažem da dijabetes ne može da zaustavi nikoga. Treba o tome da se priča, ali da ostaneš pozitivan i da dokažeš da sve možeš da uradiš u životu. Ne želim ovo da nazivam bolešću, pa čak ni problemom. To što sam dijabetičar moram da prihvatim."

Ima još sportista koji su uspešni sa dijabetesom, jedan od primjera je Saša Zverev koji je sebi ubrzigavao insulin tokom meča...

"Svi imaju različitu priču. Dijabetes je dio mog života, ne želim to da krijem ni od koga, kada god me neko pita za to odgovoriću. Na neki način sam uzor onima koji imaju dijabetes. Hoću da pokažem svima da mogu da igraju na najvišem nivou, da se takmiče, sve dok se kontrolišu.

Za kraj razgovora smo se prebacili na malo veseliju temu i na pitanje da li može nešto da nam kaže na srpskom.

"Da vam kažem neke riječi na srpskom? Uh, ne smeijm da kažem ove koje znam, znam nekoliko. Sasu Salin nam pušta srpsku muziku u svlačionici", nasmijao se Litl.