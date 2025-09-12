logo
Turska hoće zlato na Eurobasketu, ali im fale navijači: Zašto ima više Srba u Rigi? Postoji jedan problem

Autor Nemanja Stanojčić
0

Turska protiv Grčke igra u polufinalu Evropskog prvenstva, a u Rigi nema toliko turskih navijača. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Zašto Turska ima malo navijača na Eurobasketu Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Turska se bori sa Grčkom za mjesto u finalu Eurobasketa. Pobjednik ide po zlato, poraženi po bronzu. Očekuje se pravi derbi u večerašnjem duelu (20 časova po srednjeevropskom, 21h po lokalnom vremenu), a ono što je i te kako primjetno jeste da nema toliko turskih navijača.

Lični utisak u Rigi je da ima više srpskih navijača nego turskih, a Srbija je nažalost ispala u osmini finala. I to ima onih i koji pristižu tek pošto su ranije kupili karte za završnicu i očekivali su "orlove" ovdje. Ali, da se vratimo na temu - zašto nema više turskih navijača? Oni su poznati po pravljenju atmosfere, ali ih u letonskoj prestonici nema toliko.

Dobili smo objašnjenje za to direktno od navijača u neformalnom razgovoru - potrebna im je viza. Svi turski državljani moraju da dobiju vizu za ulazak u Letoniju. Objasnili su mi da su provjere veoma detaljne, da postoji dosta zahtjeva i da mnogima obijaju vizu za ulazak u Letoniju. Ostaje da se vidi da li će možda sada malo da "gledaju kroz prste" za samu završnicu turnira ili ipak ne...

Sipahi se nada velikoj podršci

Pogledajte

02:38
Kenan Sipahi izjava posle Poljske
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Jedan od turskih reprezentativaca Kenan Sipahi je upitan baš za tribine i za to što nema toliko navijača Turske. Nada se da će to da se promeni za samu završnicu.

"Ne znam zašto ih nema. Mislim da bi trebalo da bude. Posljednji put smo u polufinalu bili prije 24 godine, nadam se da će biti puna dvorana", poručio je Sipahi.

