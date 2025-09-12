Turska hoće zlato na Eurobasketu, ali im fale navijači: Zašto ima više Srba u Rigi? Postoji jedan problem

Turska protiv Grčke igra u polufinalu Evropskog prvenstva, a u Rigi nema toliko turskih navijača. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Turska se bori sa Grčkom za mjesto u finalu Eurobasketa. Pobjednik ide po zlato, poraženi po bronzu. Očekuje se pravi derbi u večerašnjem duelu (20 časova po srednjeevropskom, 21h po lokalnom vremenu), a ono što je i te kako primjetno jeste da nema toliko turskih navijača.

Lični utisak u Rigi je da ima više srpskih navijača nego turskih, a Srbija je nažalost ispala u osmini finala. I to ima onih i koji pristižu tek pošto su ranije kupili karte za završnicu i očekivali su "orlove" ovdje. Ali, da se vratimo na temu - zašto nema više turskih navijača? Oni su poznati po pravljenju atmosfere, ali ih u letonskoj prestonici nema toliko.

Dobili smo objašnjenje za to direktno od navijača u neformalnom razgovoru - potrebna im je viza. Svi turski državljani moraju da dobiju vizu za ulazak u Letoniju. Objasnili su mi da su provjere veoma detaljne, da postoji dosta zahtjeva i da mnogima obijaju vizu za ulazak u Letoniju. Ostaje da se vidi da li će možda sada malo da "gledaju kroz prste" za samu završnicu turnira ili ipak ne...

Sipahi se nada velikoj podršci

Kenan Sipahi izjava posle Poljske

Jedan od turskih reprezentativaca Kenan Sipahi je upitan baš za tribine i za to što nema toliko navijača Turske. Nada se da će to da se promeni za samu završnicu.

"Ne znam zašto ih nema. Mislim da bi trebalo da bude. Posljednji put smo u polufinalu bili prije 24 godine, nadam se da će biti puna dvorana", poručio je Sipahi.