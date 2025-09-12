Danas se igraju polufinala Eurobasket: Finci svima šok, ostali od početka jure zlato

Danas ćemo dobiti finaliste Eurobasket 2025!

Izvor: Mickael Chavet/Zuma Press/MAXIM THORE/Bildbyran Photo Agency/Profimedia/MN Press

Počinju polufinala Eurobasketa, a Srbije odavno nema u Rigi. Ispali su već u osmini finala, a da to nije bila slučajna pobjeda Finci su dokazali kada su prošli i Gruziju i stigli u polufinale.

Sada će samo jedna ekipa ostati bez medalje i niko ne želi da se nađe na tom mjestu. Dok su Njemačka, Turska i Grčka od početka turnira bile viđene u borbi za pehar, Finska je tu na iznenađenje svih.

Njemačka - Finska, 16:00

Djeluje da su svi spremni za ovaj meč i da nema problema sa bilo kojim igračem osim odavno povrijeđenog Johanesa Fojtmana. Sa jedne strane Nijemci su strašno popunjeni na svim pozicijama, ne zna se gdje su jači. Ipak kapiten i glavni igrač je Denis Šreder, a Franc Vagner je najveća napadačka sila Nijemaca. Za odbranu tu su Danijel Tajs i Isak Bonga, ali uvijek kod Nijemaca mogu da se "zapale" Maodo Lo, Andreas Obst...

Kod Finaca se zna, prva zvijezda je Lauri Markanen, ali nisu Finci samo Markanen. Protiv Gruzije su svi igrači dobijali minutažu, a do sada su Lasiju Tuoviju krilni igrači Elijas Valtonen i Mikael Jantunen bili najbitniji u timu osim Markanena. Ako se rastrče i krene ih šut kao protiv Srbije sve je moguće.

Grčka - Turska 20:00

Ovo je derbi koji svi čekaju. Sa jedne strane Janis Adetokumbo, a sa druge Alperen Šengun. Turci su nervozni zbog situacije sa Džedijem Osmanom koji vrlo vjerovatno neće biti spreman za ovaj meč, makar ne 100 odsto. U njegovom podsustvu sigurno će uz Šenguna morati dobro da potegne Šejn Larkin poenterski, a vidjeli smo do sada da su Sipahi i Hazer znali da daju svoj doprinos.

Što se tiče Grčke Janis će svoje odraditi, samo se čeka da se vidi hoće li imati ko da pogodi trojku kada se skupi odbrana na njemu. U četvrtfinalu se pojavio Toliopulos, hoće li sada imati dvostruki MVP dovoljnu podršku?