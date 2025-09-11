Svetislav Pešić ogovarao igrače Srbije poslije Eurobasketa? Hitno se oglasio na sajtu Saveza

Selektor Srbije Svetislav Pešić oštro demantovao da je iznosio "prljav veš" o svojim igračima nakon povratka sa Eurobasketa

Selektor Srbije Svetislav Pešić objavio je saopštenje na sajtu Košarkaškog saveza Srbije u kojem je demantovao navode teksta "Sport kluba" u kojem se navodi da je pred prijateljima iznosio škakljive detalje o ekipi.

Pešić je putem sajta srpske "Kuće košarke" kratko poručio: “Povodom laži koje su se pojavile na Sportklubu, ja u principu ne komentarišem pisanja medija, ali na molbu našeg portparola Nine Kolundžije, prije svega, zbog mojih igrača, kompletnog tima, objavljujem da su to laži i da to što je napisano ne pripada u mom vokabularu. Nažalost, u kreiranju javnog mnjenja u Srbiji, neuspješni analitičari, stručni konsultati i tviter novinari, dobijaju priliku da kreiraju javno mnjenje i pored toga što ne poseduju ni kapacitet, ni odgovornost”, izjavio je selektor Pešić.

Šta je navedeno u tekstu: Žal zbog Vase, Bogdana, šok zbog vjere?

Prema saznanjima "Sport kluba", Pešić je u privatnim razgovorima poslije Eurobasketa priznao svom okruženju da nije trebalo da drži Vasilija Micića u igri u završnici protiv Turske.

Citirane su ove Pešićeve riječi: "Nije trebalo da ga držim u igri u finišu protiv Turske, trebalo je da vratim Jovića. Da smo pobijedili Turke još bismo bili tamo".

Navedeno je i to da je Pešić "prihvatio ocjenu da je Nikola Jokić podbacio u odbrani" i uz to navodno rekao: "Šta da mu kažem? Pogledaj šta smo dobili u napadu s njim, iako je i on došao sa viškom kilograma".

Uz to, tvrdi se i da je 10 od 12 reprezentativaca došlo nespremno na pripreme, kao i da je Pešić žalio zbog izostanka povrijeđenog kapitena Bogdana Bogdanovića.

"Svaki put kad bi se nešto desilo unutar tima, Bogdan mi je to rješavao', rekao je Pešić i potom nevoljno konstatovao da, nažalost, jeste izgubio ekipu u nekom trenutku", navedeno je u tekstu.

Pešić je navodno ostao iznenađen i time što su trojica igrača dala veliki značaj vjeri tokom Eurobasketa.

"Trenirao sam igrače svih vjeroispovesti, poznajem ove momke u dušu i malo sam bio zatečen koliko je to otišlo daleko“, priznao je Pešić, navodeći da se događalo da umjesto na šuterski trening dio tima ode u crkvu na molitvu. „Na sve to, neće da jedu meso, a neophodna im je energija…“, rekao je", navedeno je u tekstu zbog kojeg je Pešić hitno reagovao.

