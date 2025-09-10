logo
"Šta ako ne nađemo selektora": Svetislav Pešić bi mogao da ostane?

"Šta ako ne nađemo selektora": Svetislav Pešić bi mogao da ostane?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Predsjednik KSS-a govorio je o statusu selektora Srbije Svetislavu Pešiću.

nebojsa covic o statusu svetislava pesica Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je debakl na Eurobasketu, a da li će ceh platiti selektor Svetislav Pešić? Iako se pojavila vijest da je iskusni stručnjak već "bivši", prvi čovjek KSS-a Nebojša Čović kaže da nikakva odluka još uvijek nije doneta, pošto on još uvijek ima važeći ugovor.

U javnosti se već licitira o potencijalnim nasljednicima, međutim, konkretnih imena još uvijek nema.

"On ima ugovor do 30. septembra 2025. godine. Šta ako ne nađemo selektora? Koji profil selektora bi odgovarao? Ima skromnih novinara koji znaju. Ko će da se prihvati selektorske pozicije? Taj čovjek je napravio rezultate, iza njega stoje rezultati. Što je ovo napravljeno, niko nije želio, svima je teško", rekao je Čović u Jutarnjem programu RTS-a.

 Odluka će uskoro biti donijeta, a iako je izvjesno da će doći do smjene, promjena se neće desiti preko noći. Srbiju očekuju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u novembru, te je situacija i više nego nego komplikovana.

"Znaće se do kraja septembra. Ja sam vas pitao da li bi trebalo da bude profesionalac? Da li ljudi mogu, da li ljudi hoće. Savez će izaći sa određenim stavovima. Nas čeka prozor u novembru, teške utakmice. Vidjećemo da li ćemo pronaći nekog u ovoj situaciji, ako ga ne nađemo, moraće on da dovrši", rekao je Čović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:07
Svetislav Pešić napustio hotel
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Nebojša Čović Svetislav Pešić košarka Srbija Eurobasket 2025

