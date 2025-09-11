"Pešić bio arogantan, ne smiješ ništa da ga pitaš": Muta Nikolić vidio dvije očigledne greške na Eurobasketu

Muta Nikolić je analizirao neuspjeh Srbije na Eurobasketu 2025, sa posebnim akcentom na propustima selektora u meču protiv Finske u osmini finala.

Izvor: TV Una/Screenshot/MN Press

Nakon neuspjeha košarkaške reprezentacije Srbije na Eurobasketu 2025, brojni košarkaški stručnjaci analiziraju dešavanja u našem taboru. Nekadašnji pomoćni trener u selekciji Srbije Miroslav "Muta" Nikolić veliki je protivnik ostanka Svetislava Pešića na klupi reprezentacije i veliki optimista kada je riječ o budućnosti srpske košarke - jer ovdje uvijek ima talenata!

Sa druge strane, tokom gostovanja na televiziji "Una", Muta Nikolić je istakao da Srbija mora da napadne zlatne medalje na svim takmičenjima. Kada su u nacionalnom timu košarkaši poput Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića, niko ne smije da se zadovoljava učešćem na velikim takmičenjima ili da mu ambicije budu osvajanje pete pozicije.

"Normalno da sam se smirio malo. U ovoj zemlji kad misliš nešto normalno, realno, kad se to pojavi u medijima, oni svi misle... Ovo je košarka. Ja najviše poludim kad naša košarka ide dole. Mislim da smo svi očekivali da uzmemo jednu od medalja. Nije neuspjeh da uvijek uzmemo jednu od medalja, bilo koja da bude. Najviše bismo voljeli zlato i da igramo finale. Po igračkom kadru... Treba vjerovati u nešto. Sa ovakvim reprezentativcima, Jokić, Bogdanović koji se povrijedio, a i ovi drugi koji igraju Evroligu imaju određeno iskustvo. Očekivali smo kao nacija da osvojimo nešto. Ne možemo da kažemo 'Bićemo peti, idemo na peto mjesto'. Imaš neki cilj, ali moraš biti odgovoran - nismo ništa napravili", rekao je Nikolić za televiziju Una.

Problem Srbije bila je odbrana na mečevima protiv Turske i Finske, kada su visoki igrači protivničkih timova pravili mnogo problema. Finska ih je iznenadila i eliminisala iako je bila autsajdera u osmini finala, a Nikolić za to krivi Svetislava Pešića koji je pravio greške u vođenju meča.

"Ja pričam ono što vidim, profesionalno. Protiv Turaka, kada smo izgubili, nismo igrali odbranu. Nismo se snašli sa igračima na pozicijama četiri i pet koji šutiraju za tri poena. Raširili su nas i lakim prodorima, u kontranapadima pravili prednost. Larkin je vanserijski igrač. Mi smo izgubili utakmicu. Nikad nismo bili prvi u grupi kad pogledaš unazad, ali smo očekivali da dobijemo Finsku. Isto se pojavilo to da četvorka i petica šutiraju za tri poena. Malo su više željeli pobjedu od nas. Morali smo da prođemo Finsku. Tajm-auti su kasnili, izmjene su bile pogrešne. U ovo drugo neću da ulazim, da li su bili bolesni. To niko nije znao. Razočarani smo što naša košarka ide na dole", rekao je Miroslav "Muta" Nikolić.

Takođe, Muta Nikolić krivi i dalje aktuelnog selektora Pešića za njegov pristup na konferencijama za štampu, gdje je imao sukobe sa novinarima i bio neprijatan kada su mu postavljali pitanja. Ali, nije i jedini krivac... Morali su i igrači da nadomeste izostanak povrijeđenog kapitena Bogdanovića.

"Ne treba ništa da se zamjera, novinarima treba da se objasni šta god pitaju. Meni je krivo što je pred novinarima Pešić bio onako arogantan. Ne smiješ ništa da ga pitaš, uopšte. Pitaš - odgovoriš. Možda iz taktičkih razloga, da sam bio tamo u stručnom štabu, ni ja ne bih prijavio da su bolesni. Ali sad... Svi su tu bili, kako Turcima ništa nije bilo? Možemo da pričamo i nagađamo. Ne interesuje me da li su stvarno bili bolesni ili nisu. Dali su maksimum, iako su bili bolesni. Pogotovo Jokić koji je poginuo na toj utakmici. Očekivali smo veliki doprinos od drugih igrača, da nam donesu veliku pobjedu. Da se izgubi od Njemačke pa se kaže 'Kvalitetniji su, nismo bili spremni, bolesni smo'. Nije Bogdanović cijela reprezentacija, naravno da fali. Znam ja njega, dobro dijete, dobar košarkaš, posvećen profesionalac. Mnogo trenira, mnogo ulaže. Jako mi je krivo što se on povredio. Ima dosta igrača na tim pozicijama. Pet igrača, da ih ne nabrajam. Imaju iskustvo, svi igraju Evroligu godinama. Morali su da daju veći doprinos", rekao je Nikolić.

Smatra Miroslav Nikolić da je lako sada iznositi mišljenja, ali ističe i da je on to uradio iz najbolje namjere. Uvidio je greške koje je pravio Svetislav Pešić i ne bi volio da se njemu takve stvari dešavaju tokom košarkaških utakmica.

"Ja sam iskazao svoje razmišljanje. Lako je poslije bitke biti general. Gledali smo u nekom kafiću, svi smo se nervirali. Komentarisao sam kako bih ja uradio. Naučim nešto što se tiče vođenja kad gledam nekog drugog. Nisam se složio tu. Tražim greške da se meni ne bi ponovilo to. Mislim ovako, a ljudi u Srbiji mi zameraju što ja nekog mrzim. Ne mrzim ja nikog. Volim košarku i volim da naša reprezentacija ide gore", rekao je iskusni stručnjak.

"Pravio sam budalu od sebe, samo da ih opustim"

Svojevremeno je upravo "Muta" Nikolić bio važan dio reprezentativnih uspjeha. Dvije decenije je radio u stručnom štabu reprezentacije Srbije, bio je veoma važan pomoćnik selektorima koji su donosili odličja sa najvećih takmičenja, a često i najbolji prijatelj igračima sa kojima je imao fenomenalan odnos.

"Reprezentacija je uvijek imala dobru atmosferu, bar ovih 20 godina kad sam ja bio. Mnogo je to značajno, da se igrači poštuju. Vidim i sada, ne mogu da kažem da nisu imali. Jokić je glavni igrač, od njega sve polazi. On je i plejmejker i centar. Imali smo mnogo lijepu atmosferu, koliko sam vidio sa strane. To je mnogo bitno, da se druže, da izađu negdje u pripremnom periodu. Zbog toga ide pas više. To je drugarstvo. Nekad sam pravio budalu od sebe da ih opustim kad su te utakmice mnogo važne. Govorio sam stvari koje nisu za TV, ali dobro je. Oni me vole, pa vole i da se tako izražavam", rekao je Nikolić za kraj razgovora.