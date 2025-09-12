"NBA je moderno ropstvo": U Americi ga šutiraju kao vreću, a na Eurobasketu je MVP

Denis Šreder posljednjih godina u NBA ne može da nađe svoje mjesto pod suncem, ali zato na Eurobasketu dominira.
Na Mundobasketu 2023. godine na Filipinima je bio MVP takmičenja, sada dvije godine kasnije na Eurobasketu prosječno bilježi 20,1 poena, 5,9 asistencija i 3,3 skoka i jedan je od kandidata da bude najkorisniji igrač turnira.
Samo nekoliko mjeseci nakon što je preživio da u jednom danu četiri puta bude trejdovan Denis Šreder će kao kapiten igrati polufinale Eurobasketa u kome je njegova Njemačka favorit protiv Finske.
"To je kao moderno ropstvo. Na kraju priče, to je moderno ropstvo. Svako može da odluči gdje ti ideš. čak i kada imaš ugovor. Naravno, mi zarađujemo mnogo novca i možemo da prehranimo porodice, ali na kraju dana oni samo kažu: 'Ne vraćaš se na posao sutra, ideš tamo', oni o tome odlučuju. Moraju to bar malo da promjene", rekao je Šreder kada je govorio o NBA trejdovima, a onda je promijenio ekipu četiri puta za dan!
Šutirali ga kao vreću
Nakon što je počeo karijeru u dva tima iz rodnog Braunšvajga izabran je na NBA draftu 2013. godine kao 17. pik. Uzela ga je Atlanta i tu se skrasio, bio je čak pet godina u klubu. Zatim je dvije godine igrao za Oklahomu i onda kreće njegova odisaje. Od 2020. igrao je za Lejkerse, Boston, Hjuston, ponovo Lejkerse, Toronto, Bruklin i Golden Stejt.
Prošle sezone je započeo u Bruklinu, zatim je trejdovan u Golden Stejt. Nakon što se privikao,kao dio paketa razmijenjen u Majami. Petu Rajliju nije padalo na pamet da ga zadrži pa ga je proslijedi u Jutu, a onda ga je Juta istog dana poslala u Detroit. Završio je sezonu u Detroitu i nakon toga potpisao u novoj za Sakramento Kingse.
"Nećete me nikada voljeti kao Dirka"
Iako je već donio dvije medalje reprezentaciji Njemačke i kao kapiten je na putu da uzme i treću on je naglasio da mu je jasno da zbog boje kože nikada neće biti voljen kao Dirk Novicki. Neki bi rekli da ipak i nije taj kalibar košarkaša...
"Već sa 14 godina sam sjedio ispred televizora kada je Dirk Novicki nosio zastavu na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu. Tada sam mislio: Kako je to kul, ne postoji veće priznanje. Danas, međutim, znam: to jeste velika čast, ali kod mene to nikada neće biti kao kod Dirka. Nikada neću dobiti istu ljubav u ovoj zemlji, jer sam tamnoput", rekao je Šreder, inače dijete iz braka oca Nijemca i majke iz Gambije.