"NBA je moderno ropstvo": U Americi ga šutiraju kao vreću, a na Eurobasketu je MVP

Denis Šreder posljednjih godina u NBA ne može da nađe svoje mjesto pod suncem, ali zato na Eurobasketu dominira.

Izvor: Intime / AFP / Profimedia

Na Mundobasketu 2023. godine na Filipinima je bio MVP takmičenja, sada dvije godine kasnije na Eurobasketu prosječno bilježi 20,1 poena, 5,9 asistencija i 3,3 skoka i jedan je od kandidata da bude najkorisniji igrač turnira.

Samo nekoliko mjeseci nakon što je preživio da u jednom danu četiri puta bude trejdovan Denis Šreder će kao kapiten igrati polufinale Eurobasketa u kome je njegova Njemačka favorit protiv Finske.

"To je kao moderno ropstvo. Na kraju priče, to je moderno ropstvo. Svako može da odluči gdje ti ideš. čak i kada imaš ugovor. Naravno, mi zarađujemo mnogo novca i možemo da prehranimo porodice, ali na kraju dana oni samo kažu: 'Ne vraćaš se na posao sutra, ideš tamo', oni o tome odlučuju. Moraju to bar malo da promjene", rekao je Šreder kada je govorio o NBA trejdovima, a onda je promijenio ekipu četiri puta za dan!

Šutirali ga kao vreću

Nakon što je počeo karijeru u dva tima iz rodnog Braunšvajga izabran je na NBA draftu 2013. godine kao 17. pik. Uzela ga je Atlanta i tu se skrasio, bio je čak pet godina u klubu. Zatim je dvije godine igrao za Oklahomu i onda kreće njegova odisaje. Od 2020. igrao je za Lejkerse, Boston, Hjuston, ponovo Lejkerse, Toronto, Bruklin i Golden Stejt.

Prošle sezone je započeo u Bruklinu, zatim je trejdovan u Golden Stejt. Nakon što se privikao,kao dio paketa razmijenjen u Majami. Petu Rajliju nije padalo na pamet da ga zadrži pa ga je proslijedi u Jutu, a onda ga je Juta istog dana poslala u Detroit. Završio je sezonu u Detroitu i nakon toga potpisao u novoj za Sakramento Kingse.

"Nećete me nikada voljeti kao Dirka"

Iako je već donio dvije medalje reprezentaciji Njemačke i kao kapiten je na putu da uzme i treću on je naglasio da mu je jasno da zbog boje kože nikada neće biti voljen kao Dirk Novicki. Neki bi rekli da ipak i nije taj kalibar košarkaša...

"Već sa 14 godina sam sjedio ispred televizora kada je Dirk Novicki nosio zastavu na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu. Tada sam mislio: Kako je to kul, ne postoji veće priznanje. Danas, međutim, znam: to jeste velika čast, ali kod mene to nikada neće biti kao kod Dirka. Nikada neću dobiti istu ljubav u ovoj zemlji, jer sam tamnoput", rekao je Šreder, inače dijete iz braka oca Nijemca i majke iz Gambije.