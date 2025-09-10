Otac zaboravljena legenda Jugoslavije, sin izbacio Srbiju sa Eurobasketa: "Zvali sa Kosova, ipak sam rekao ne"

Edon Mađuni igra odličan Eurobasket, a i njegov otac Besim je bio sjajan košarkaš. Igraju na istoj poziciji i sada je su pred Edonom najbolje godine karijere.

Tri puta je Srbija bila kobna za Finsku i Edona Mađunija, ali treći put, onda kada je bilo najbitnije, savladali su ih Finci. U meču osmine finala Eurobasketa u kome je dominirao Lauri Markanen igrao je i Edon Mađuni, momak porijeklom sa Kosova i Metohije.

Na ovom Eurobasketu novi plej Gravlena daje 7,5 poena uz 2,3 asistencije i 1,2 skoka po meču, a protiv Srbije je zapravo imao najgori meč na prvenstvu. Ipak, dok se sada mnogo zna o njemu, njegov otac je zaboravljena legenda jugoslovenskih terena.

"Otac Edona Mađunija, Besim je moj jako dobar prijatelj, stalno smo u kontaktu. On je igrao košarku u Jugoslaviji i Turskoj, isto je bio plejmejker. Mali ima dobru genetiku, ima od koga da naslijedi talenat. Sada je dosta tražen igrač, igrao je u Turskoj u Karšijaki i htjeli su da ostane, ali je otišao u Francusku jer je dobio fenomenalan dvogodišnji ugovor", rekao nam je nedavno Oliver Vidin u intervjuu.

Bio ozbiljan plej, sin mu je još bolji

Besim Mađuni je zajedno sa bratom Bekimom igrao košarku na Kosovu u doba Jugoslavije. Igrao je za Trepču i Prištinu, a onda je gradio karijeru u Turskoj i Finskoj. Kasnije je U Finskoj postao trener i godinama radi u klubovima na sjeveru Evrope. Zbog porodice i porijekla probali su iz košarkaškog saveza "Kosova" da ga privole da igra za njihovu reprezentaciju.

"Bila je to teška odluka, ali sam na kraju počeo da igram za Finsku i finska košarka mi je pomogla da dođem do ovdje. Za moju budućnost je bolje da igram za Finsku iako bih imao veću ulogu u reprezentaciji Kosova", rekao je 2018. Edon Mađuni.

Pred meč sa Srbijom

Kada je Finska igrala sa Srbijom na prošlom Eurobasketu izgubila je ravno 30 razlike. Tada je Edon Mađuni dao 10 poena uz 3 asistencije i pred meč nam je rekao: "Politika je politika, a sport je sport. Uvijek je poseban osjećaj igrati protiv Srbije. Pričao mi je otac o Jugoslaviji, često pričamo o balkanskoj košarci..."

Sasu Salin nam otkrio da priča srpski

"Možete da vidite da ima karakter, ima balkanske korijene, možete da vidite to i u svlačionici i na terenu. Voli ovakve momente, ima veliku hrabrost. U svlačionici ne priča na finskom, viče 'Ajde, ajde' na srpskom. Dobar je momak, mnogo nam pomaže. Mora da preuzme odgovornost kao naš glavni plejmejker i to i radi", rekao je Sasu Salin o Edonu Mađuniju za MONDO.

Kakvu karijeru ima Edon Mađuni?

Edon Mađuni na meču protiv Hrvatske

Bio je dvije godine na Long Bič koledžu, a počeo je da igra košarku u akademiji HBA Marasku. Kada se vratio igrao je za Gran Kanariju, zatim u Estoniji, pa u Den Bošu i Kralshajm Merlinsima. Poslije godinu dana u Portelu i Strazburu, sa pozajmciama u Skafati i Karšijaku sada je potpisao unosan ugovor u Gravlenu.