Novak se javio, znamo za koga navija na Eurobasketu: Napisao samo jednu riječ, ali je sve jasno

Novak Đoković je veliki navijač Grke i Janisa Adetokumba na Eurobasketu.

Novak Đoković navija za Grčku na Eurobasketu Izvor: Instagram/giannis_an34/Screenshot/MN Press

Srbija je ispala sa Eurobasketa, ali ima Novak Đoković za koga da navija. On se javio Janisu Adetokumbu nakon pobjede nad Litvanijom u četvrfinalu i poželio mu je sreću. "Idemo", napisao je Novak ispod objave grčkog košarkaša na instagramu.

Ispod tog komentara javilo se mnogo navijača iz Grčke da kaže Novaku koliko ga voli i da navijaju za njega. Novak sa Grčkom ima duboke veze, svoj turnir je čak prebacio iz Beograda u Atinu i sve više vremena provodi u ovoj državi. Pogledajte njegov komentar na grčkom: 

Izvor: Instagram/giannis_an34/Screenshot

Šta čeka Grčku na Eurobasketu?

Nakon grupne faze u kojoj su Grci pobijedili sve rivale osim Bosne i Hercegovine protiv koje su igrali bez Janisa uslijedila je nokaut faza. Prvo su pobijedili Izrael 84:79 uz 37 poena i 10 skokova dvostrukog MVP-a NBA lige. Litvance su dobili 87:76, a Janis je imao 29 poena i 6 skokova. Sada će se sastati sa Turskom za dva dana.

