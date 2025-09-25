Doveo pleja Partizanu, a sad je Murinenov menadžer: Ovo je Amerikanac koji dovodi finsko čudo u Beograd

Mika Murinen je u navodnim pregovorima sa Partizanom, a njegovog menadžera dobro znaju u crno-bijelom klubu.

Izvor: instagram/printscreen/teddy.archer/Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Najnovija košarkaška vijest je navodni dolazak Mike Murinena u Beograd na potpis ugovora sa Partizanom, a pojavljuje se sve više informacija koje govore da bi zaista finska senzacija mogla da završi u Beogradu.

Crno-bijeli prema pisanju grčkih medija u petak imaju sastanak sa Murinenom, a osim što je mladi 18-godišnji Finac zapratio klub na instagramu njegov menadžer je dobro poznat Partizanu. U pitanju je Amerikanac Tedi Arčer koji je već i ranije dovodio košarkaše u Beograd.

Osim što je predstavnik nekoliko finskih košarkaša Tedi Arčer je menadžer i mnogim Amerikancima koji igraju u Evropi,a prvi evroligaški transferi koje je obavio bili su transferi u prestonicu Srbije. Doveo je Ostina Holinsa u Crvenu zvezdu, a plejmejkera Džejlina Smita u Partizan.

Druga strana i nije dobra za Partizan

Istina je da je Tedi Arčer već ranije sarađivao sa Partizanom i da je doveo i Ostina Holinsa u Crvenu zvezdu, ali takođe je obezbijedio veliki broj NCAA ugovora svojim igračima. Zapravo najveći dio košarkaša koje predstavlja je u NCAA, a Murinena je i prije Eurobasketa vodio u nekoliko posjeta koledžima.

Sada se navodno više od 20 NCAA timova oglasilo i ponudilo saradnju Murinenu, a on je izabrao sedam najboljih sa kojimaje nastavio pregovore. Navodno najveće šanse da ga potpiše u NCAA ima Kentaki.