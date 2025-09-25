logo
Da li Mika Murinen dolazi u Partizan? Ovo je istina o "Mršavom Isusu" i transferu koji je uzburkao Srbiju

Da li Mika Murinen dolazi u Partizan? Ovo je istina o "Mršavom Isusu" i transferu koji je uzburkao Srbiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Mika Murinen je na meti Partizana, a poznati su najnoviji detalji u vezi sa njegovim potencijalnim dolaskom u tim Željka Obradovića.

Da li Mika Murinen dolazi u Partizan Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mika Murinen (18) u Partizanu? Kao "bomba" odjeknula je vijest da bi supertalentovani finski košarkaš mogao da nastavi karijeru u timu Željka Obradovića. Šta je tu istina i ima li šanse za to? Pokušali smo da saznamo to i sa jedne i sa druge strane, kontaktirali smo i srpsku i finsku stranu...

Šta su nam rekli? I jedni i drugi imali su slične izjave. Iz kluba je nezvanično rečeno da "postoje pregovori", dok su nešto rječitiji bili Finci. Oni su objasnili da su "pregovori u toku, ali da ništa u ovom trenutku nije gotovo". Za potencijalni direktan kontakt sa mladim košarkašem nam je rečeno da "trenutno ne postoji dozvola za kontakt ni sa njim ni sa njegovim roditeljima za zvaničnu izjavu".

Dakle, ono što se zna jeste da postoji obostrano interesovanje i da se vode pregovori. Da li će da dođe do konačne saradnje? Ostaje da se vidi. Mika ima veliki broj ponuda i sa američkih koledža tako da je i to jedna od važnih odluka koju treba da donese. Da li će da ostane u Americi i da tamo gradi karijeru ili da dođe u Evropu i da igra košarku na najvišem nivou. Kao što je na Eurobasketu pokazao da može.

Zašto ga zovu "Mršavi Isus"

Nadimak mladog finskog košarkaša je "Mršavi Isus". Upravo je na nedavno završenom Eurobasketu to bilo i jedno od pitanja koje je dobio on direktno. Odmah je počeo da se smije.

"Nisam taj nadimak dao sebi, nisam ja to uradio", smješkao se Mika.

