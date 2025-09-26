logo
Partizan prodao Frenka Nilikinu: Dobija novac iz Grčke i ovo znači samo jedno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Završen tranasfer Frenka Nilikine iz Partizana u Olimpijakos.

Završen tranasfer Frenka Nilikine iz Partizana u Olimpijakos Izvor: MN PRESS

Francuski košarkaš Frenk Nilikina ipak ide iz Partizana. Danima je trajala saga oko njegovog odlaska, činilo se u jednom trenutku da je sve završeno, pa da je propalo, a na kraju sve je završeno na zadovoljstvo tri strane. Tako će Nilikina u narednim danima i zvanično postati novi košarkaš Olimpijakosa, piše "Jurohups".

Problem je nastao oko obeštećenja koje je Partizan tražio za svog košarkaša, a prema navodima iz Grčke - Olimpijakos je ipak pristao da plati 300 hiljada evra. Prosto, Nilikina je imao ugovor s Partizanom i nije mogao da ode bez kompenzacije.

Nilikina je prošle sezone imao prosjek od sedam poena, dvije asistencije i 1,7 skokova u Evroligi.

Tako će Nilikina u Olimpijakosu potpisati ugovor na "1+1" sezonu, a sve poslije vrlo promjenljivih igara u Partizanu lane. Zbog toga je bio jedan od igrača oko kojih se Partizan premišljao, na kraju ga je Željko Obradović ipak ostavio u timu, ali je ponuda iz Pireja bila isuviše dobra da se na kraju ne bi rastali.

Šta ovo znači za Partizan?

Izvor: MN PRESS

Partizan poslije odlaska Nilikine ne traži samo centra, nego i beka. Dok se "kuva" transfer Mike Murinena, Partizan će morati da gleda i ka nižim igračima, posebno jer je od ranije precrtan Ife Lundberg.

Vidjećemo da li bi ovo moglo da promijeni status Danca koji inače još nije našao klub ili Partizan već nekog drugog ima na umu.

Tagovi

Frenk Nilikina KK Partizan KK Olimpijakos

