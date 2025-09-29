logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroliga izbacuje izraelske klubove? Oglasio se direktor, Vasa Micić čeka odluku koja će uzdrmati sve

Evroliga izbacuje izraelske klubove? Oglasio se direktor, Vasa Micić čeka odluku koja će uzdrmati sve

0

Evroliga će pratiti odluku UEFA i postoji mogućnost da izbaci dva izraelska kluba iz takmičenja, dakle Hapoel i Makabi iz Tel Aviva mogli bi da budu sankcionisani

Evroliga izbacuje izraelske klubove Izvor: MN Press/Norbert Scanella / imago sportfotodienst / Profimedia

Izraelski klubovi mogli bi da budu izbačeni iz Evrolige. To su riječi izvršnog direktora takmičenja Paulijusa Motiejunasa. Mnogo toga zavisiće i od odluke koju bude donijela UEFA pošto strani mediji već danima pišu da će timovi iz Izraela da budu izbačeni iz svih fudbalskih takmičenja.

"To je teško pitanje i uvijek pokušavamo da izbjegnemo ta politička pitanja. Očigledno je da analiziramo situaciju. Naša taktika i pristup ovakvim problemima je uvijek bila da pratimo druge sportske organizacije i lige, tako da ćemo to i uraditi. Pratićemo situaciju i reagovaćemo", rekao je Motiejunas na konferenciji koja je održana u Dubaiju.

Izvor: Printscreen/youtube/ישראל ספורט

Usijledilo je i potpuno logično pitanje da li se to odnosi na UEFA i da li će odluka UEFA da utiče na Evroligu.

"UEFA je fudbal, hajde da vidimo kako će to da se proširi. Ali, kada neka velika takva organizacija donese odluku, onda to ima uticaj na druge. Ne znači to da će jedni da donesu odluku i da ćemo mi odmah da pratimo, ali ako druge sportske organizacije reaguju, čak i ako UEFA reaguje, onda ćemo pričati sa klubovima. Za nas je najvažnija sigurnost igrača, timova i navijača. To nam je najbitnije", zaključio je Motiejunas.

Šta će biti sa Vasom?

Vasa Micić je najplaćeniji igrač u Evroligi i veliko je pitanje šta će biti sa njim i sa Hapoelom iz Tel Aviva ako dođe do izbacivanja iz Evrolige. U ovom slučaju bi bili izbačeni Hapoel Tel Aviv i Makabi Tel Aviv.

Odluka UEFA će očigledno imati uticaj, ali ako dođe zaista do sankcija izraelskim klubovima, kao što je to trenutno slučaj sa ruskim timovima, onda bi stvari mogle naglo da se promijene...

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Evroliga Izrael

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC