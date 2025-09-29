Evroliga je odlučila da promijeni četiri pravila samo dan pred početak nove sezone i sada će sudije imati veća ovlašćenja za odrđene situacije.
Nova sezona Evrolige počinje u utorak, a čelnici elitnog takmičenja poslali su saopštenje dan pred prve mečeve. U njemu navode da je došlo do promjena pravila igre i načina na koji će sudije donositi određene odluke u sezoni koja kreće. Moraće svi što prije da se naviknu na sve ove promjene.
U pitanju su četiri pravila koja će da budu promijenjena i sudije imaju jasna naređenja i neće tolerisati određene stvari više. "Na ovaj način želimo da zadržimo najviše standarde za igrače, trenere i sudije, a u isto vrijeme da zadržimo da takmičenje ostane fer i da postoji takmičarski nivo.
Evroliga promijenila četiri pravila dan pred početak sezone: Moraće svi na ovo odmah da se naviknu
Ovo su ta četiri nova pravila koja će se primjenjivati u sezoni koja kreće, dva se odnose i na gledanje snimaka:
- Sudije više neće davati upozorenje prije pokazivanja tehničke za nepristojno ponašanje ili za floping/glumu. Na snazi ostaju upozorenja za odugovlačenje utakmice, mahanje rukom blizu oči šutera ili ometanje šutera vikanjem ili tapšanjem u njihovom vidokrugu
- Treneri će automatski biti automatski diskvalifikovani ako oni ili bilo koji član stručnog štaba koji sjedi na klupi uđe na teren tokom kontranapada. Ako bilo ko od njih ometa kontru protivnika tako što uđe na teren ili agresivno protestuje sudije će dosuditi tehničku onda kada se akcija završi.
- Kršenje pravila za prenos lopte u roku od osam sekundi sada može da se gleda u posljednja dva minuta četvrte četvrtine i u produžecima ako je to dosuđeno prije toga. Treneri mogu da pozovu "čelendž" u bilo kom momentu utakmice ukoliko je kršenje tog pravila dosuđeno.
- Utvrđivanje toga ko je napravio faul je sada dozvoljeno sudijama. Oni mogu da provjere gledanjem snimka da li je dosuđen faul igraču koji ga je napravio ili postoji greška u bilo kom momentu utakmice. To je nešto za šta treneri neće moći da traže "čelendž"