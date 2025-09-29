logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroliga promijenila četiri pravila dan pred početak sezone: Moraće svi na ovo odmah da se naviknu

Evroliga promijenila četiri pravila dan pred početak sezone: Moraće svi na ovo odmah da se naviknu

0

Evroliga je odlučila da promijeni četiri pravila samo dan pred početak nove sezone i sada će sudije imati veća ovlašćenja za odrđene situacije.

Evroliga promijenila četiri pravila pred sami početak Izvor: MN PRESS

Nova sezona Evrolige počinje u utorak, a čelnici elitnog takmičenja poslali su saopštenje dan pred prve mečeve. U njemu navode da je došlo do promjena pravila igre i načina na koji će sudije donositi određene odluke u sezoni koja kreće. Moraće svi što prije da se naviknu na sve ove promjene.

U pitanju su četiri pravila koja će da budu promijenjena i sudije imaju jasna naređenja i neće tolerisati određene stvari više. "Na ovaj način želimo da zadržimo najviše standarde za igrače, trenere i sudije, a u isto vrijeme da zadržimo da takmičenje ostane fer i da postoji takmičarski nivo.

Ovo su ta četiri nova pravila koja će se primjenjivati u sezoni koja kreće, dva se odnose i na gledanje snimaka:

  • Sudije više neće davati upozorenje prije pokazivanja tehničke za nepristojno ponašanje ili za floping/glumu. Na snazi ostaju upozorenja za odugovlačenje utakmice, mahanje rukom blizu oči šutera ili ometanje šutera vikanjem ili tapšanjem u njihovom vidokrugu
  • Treneri će automatski biti automatski diskvalifikovani ako oni ili bilo koji član stručnog štaba koji sjedi na klupi uđe na teren tokom kontranapada. Ako bilo ko od njih ometa kontru protivnika tako što uđe na teren ili agresivno protestuje sudije će dosuditi tehničku onda kada se akcija završi.
  • Kršenje pravila za prenos lopte u roku od osam sekundi sada može da se gleda u posljednja dva minuta četvrte četvrtine i u produžecima ako je to dosuđeno prije toga. Treneri mogu da pozovu "čelendž" u bilo kom momentu utakmice ukoliko je kršenje tog pravila dosuđeno.
  • Utvrđivanje toga ko je napravio faul je sada dozvoljeno sudijama. Oni mogu da provjere gledanjem snimka da li je dosuđen faul igraču koji ga je napravio ili postoji greška u bilo kom momentu utakmice. To je nešto za šta treneri neće moći da traže "čelendž"

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC