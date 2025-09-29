Evroliga promijenila četiri pravila dan pred početak sezone: Moraće svi na ovo odmah da se naviknu

Evroliga je odlučila da promijeni četiri pravila samo dan pred početak nove sezone i sada će sudije imati veća ovlašćenja za odrđene situacije.

Izvor: MN PRESS

Nova sezona Evrolige počinje u utorak, a čelnici elitnog takmičenja poslali su saopštenje dan pred prve mečeve. U njemu navode da je došlo do promjena pravila igre i načina na koji će sudije donositi određene odluke u sezoni koja kreće. Moraće svi što prije da se naviknu na sve ove promjene.

U pitanju su četiri pravila koja će da budu promijenjena i sudije imaju jasna naređenja i neće tolerisati određene stvari više. "Na ovaj način želimo da zadržimo najviše standarde za igrače, trenere i sudije, a u isto vrijeme da zadržimo da takmičenje ostane fer i da postoji takmičarski nivo.

Ovo su ta četiri nova pravila koja će se primjenjivati u sezoni koja kreće, dva se odnose i na gledanje snimaka: