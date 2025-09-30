Nekadašnjem košarkašu Nikoli Otaševiću se ne dopada stil igre Kodija Milera-Mekintajera.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Nikola Otašević bio je gost u evroligaškom specijalu "Dva i po košarkaša" kod Mileta Ilića. Posebno su se osvrnuli na timove Crvene zvezde i Partizana i njihove ambicije u novoj sezoni. Crveno-bijeli praktično imaju novi tim, a "udarna četvorka" koja je davala identitet Zvezdi više nije tu. Ostali su Kodi Miler-Mekintajer, Ajzea Kenan, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, dok se dosta očekuje od Devontea Grejema, Semija Odželeja, a prije svih Čime Monekea.

Nažalost, najzvučnije pojačanje, Devonte Grejem neće biti u timu za premijeru u Evroligi zbog povrede, pa će dosta toga zavisiti od Milera-Mekintajera koji će i ove sezone biti prva opcija Janisa Sferopulosa na "jedinici". Ipak, Otašević smatra da upravo on može biti veliki problem za Zvezdu. S druge strane, imao je samo riječi hvale za neumornog "ratnika" Nikolu Kalinića.

Vidi opis "On je najveći problem Crvene zvezde": Kodi Miler-Mekintajer će ovo morati da demantuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Glavni razlog što je Zvezda prošle sezone pala je što je Kalinić izgubio snagu jer se trošio i u napadu i u odbrani. Sada imaju igrače koji mogu da igraju čvrstu odbranu kao on. On se borio kao lav prošle godine, i odbrana i napad i onda kada promaši: 'Gledaj ga ne može da pogodi', pa kako da pogodi kad zatvara za trojicu. Kenan nije mogao da čuva mene i tebe (misleći na Darka Plavšića koji je takođe gostovao u emisiji). Imao si par igrača koji su se šlepali u odbrani, tu je onda gubio dosta snage. Pred kraj sezone kad je trebalo da digne formu, oni su pali. Ove godine imaju mlađe igrače, mogu da igraju čvrstu odbranu i brži napad."

Na konstataciju Mileta Ilića da više igrača može sebi da iskreira poene, Otašević vidi veliki problem u organizaciji napada Crvene zvezde.

"Meni je najveći problem u igri Zvezde Mekintajer. On je prvi plej, a plej koji razigrava prvo sebe, pa sve ostale, a nije neki strijelac, da je neki skorer. Mislim da on koči igru, on igra brzo, imao je vrhunske utakmice prošle godine, ali za ovaj tip igrača, centre, treba neko ko će da im dodaje", rekao je nekadašnji košarkaš.

Crvena zvezda bez četvorice udara na Olimpiju iz Milana

Italijanski tim predvođen Etoreom Mesinom po tradiciji ne leži crveno-bijelima, a dodatna otežavajuća okolnost su povrede igrača. Čak četvorica su van tima zbog povreda.

"Dobrić ima problem sa povredom koji vuče još od Eurobasketa, Plavšić je uganuo zglob, dok Kenana čeka operacija u Americi. Devonte Grejem je dobio udarac i van ekipe je još nekoliko dana. Ne znamo tačno", rekao je Sferopulos pred meč sa Milanom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!