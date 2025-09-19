logo
"Moram da izaberem i sebe": Mekintajer odabrao pet najskupljih plejmejkera u Evroligi

"Moram da izaberem i sebe": Mekintajer odabrao pet najskupljih plejmejkera u Evroligi

Autor Dragan Šutvić

Autor Dragan Šutvić
0

Kodi Miler Mekintajer odabrao je pet najboljih plejmejkera u Evroligi i tom prilikom je stavio sebe i Karlika Džounsa u izbor.

Kodi Miler Mekintajer stavio sebe među pet najboljih plejmejkera u Evroligi Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda je održala dan za medije Evrolige, a tom prilikom je Kodi Miler Mekintajer dao i jednu zanimljivu izjavu. Upitan je da odabere pet najboljih plejmejkera pred novu sezonu. To se odnosilo na predstojeći "Fantasy Evrolige" koji se organizuje. Stavio je i sebe u taj izbor najskupljih plejeva u spomenutoj igri.

"Ti Džej Šorts (Panatinaikos), Majk Džejms (Monako), Fakundo Kampaco (Real Madrid), Karlik Džouns (Partizan) i moram da izaberem sebe", rekao je Kodi u kratkoj izjavi.

Ono što su navijači primijetili i zbog čega su reagovali jeste to što u izbor nije stavio aktuelnog MVP-ja Kendrika Nana, Šejna Larkina...

