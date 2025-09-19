"Moram da izaberem i sebe": Mekintajer odabrao pet najskupljih plejmejkera u Evroligi

Kodi Miler Mekintajer odabrao je pet najboljih plejmejkera u Evroligi i tom prilikom je stavio sebe i Karlika Džounsa u izbor.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda je održala dan za medije Evrolige, a tom prilikom je Kodi Miler Mekintajer dao i jednu zanimljivu izjavu. Upitan je da odabere pet najboljih plejmejkera pred novu sezonu. To se odnosilo na predstojeći "Fantasy Evrolige" koji se organizuje. Stavio je i sebe u taj izbor najskupljih plejeva u spomenutoj igri.

"Ti Džej Šorts (Panatinaikos), Majk Džejms (Monako), Fakundo Kampaco (Real Madrid), Karlik Džouns (Partizan) i moram da izaberem sebe", rekao je Kodi u kratkoj izjavi.

Codi McIntyre dropped the guards’ top 5 list!



Will he be part of your journey?#EBFpic.twitter.com/aEeL1EKGAL — Euroleague Fantasy Challenge (@EBF_Official)September 18, 2025

Ono što su navijači primijetili i zbog čega su reagovali jeste to što u izbor nije stavio aktuelnog MVP-ja Kendrika Nana, Šejna Larkina...

