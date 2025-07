"On je u Partizanu, dovedi ga": Grk nije ubijedio Mekintajera, na kraju je završio u Zvezdi

Kodi MIler Mekintajer je mnogo ranije mogao da stigne u Evroligu, ali to se nije desilo. Čekao je i djeluje da je bio u pravu.

Dinos MItoglu je otkrio da je u vrijeme kada je Kodi Miler Mekintajer završavao raskid ugovora sa Partizanom pokušavao da dovede sadašnjeg plejmejkera Crvene zvezde u redove Panatinaikosa.

Grčki krilni centar je tada igrao u OAKI prije nego što se preselio u redove Olimpije iz MIlana, a nakon što je krajem februara 2021. američki plejmejker dogovorio raskid ugovora sa Partizanom mogao je u Evroligu. Ipak, odbio je.

"Zapravo imam još jednu priču, da li ste spremni? On je bio u Partizanu, a ja sam bio u Panatinaikosu. To je bilo 2021. godine, prije nego što sam otišao u Olimpiju. Moj generalni menadžer me je zvao i rekao: 'Dinose, treba mi usluga od tebe. Hoćemo Kodija Miler-Mekintajera, šta misliš o njemu?' On je sjajan igrač, dovedite ga u Panatinaikos! Naravno da ću da ga pozovem", otkrio je Mitoglu.

"Hej, Kodi, Dinos je! Počeli smo da pričamo i rekao mi je da hoće da sačeka malo dok ne ode u Evroligu. Ne sjećam se gdje je igrao, ali nije došao u Panatinaikos. Zapravo smo prošle godine pričali posle meča sa Baskonijom i rekao je da je spreman sada. Ali nikada nije došao, evo ga u Crvenoj zvezdi"

Kuda je otišao Kodi?

Kodi Miler Mekintajer je počeo karijeru u Levenu poslije završenog Vejk Foresta. Zatim je godinu dana nastupao za Parmu iz Perma, pa u razvojnoj ligi za Teksas. Potom je igrao za Zenit, Cedevita Olimpiju i Partizan, a poslije Partizana je preko Burga, Andore i Gacijantepa stigao u Baskoniju. Prošle godine je nastupao za Crvenu zvezdu sa kojom ima dvogodipnjii ugovor.

