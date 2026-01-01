"Promijenite glupo pravilo": Jokić neće biti MVP u svojoj najboljoj sezoni i to zbog Embida

Nikola Jokić neće biti MVP zbog pravila koje je uvedeno zbog Džoela Embida.

Nikola Jokić povrijedio je koljeno u porazu Denvera protiv Majamija i najverovatnije je zbog toga ostao bez MVP priznanja. Iako igra vjerovatno najbolju sezonu u karijeri, Jokića će bizarno pravilo koje je na snazi od 2023. godine na kraju najvjerovatnije koštati Somborca najveće individualne nagrade u NBA.

Pravilo kaže da košarkaš mora da odigra najmanje 65 utakmica kako bi se "kvalifikovao" za nagrade koje dodjeljuje NBA liga (MVP, prvi tim, odbrambeni igrač godine itd.), a Jokić je za sada propustio već dva meča. S obzirom na to da će Denver tokom januara odigrati još 18 utakmica, očekuje se da Nikola Jokić zbog toga neće ispuniti normu za MVP nagradu iako ju je po svim drugim parametrima zaslužio.

Zbog toga sve su jači apeli i "udari" na NBA ligu da ovo pravilo mora da se promijeni, pošto nije riješilo ništa. U pokušaju da spriječi timove da njihove glavne zvijezde odsustvuju sa utakmica koje su manje bitne, kao Džoel Embid i Kavaj Lenard, napravljen je problem onima koji zbog samo jedne povrede u toku sezone budu diskvalifikovani iz priča za NBA priznanja.

"Imaš lika koji radi ovo što radi, i desi se neka luda stvar poput ovoga, i sada odjednom zbog toga nisam podoban za nagradu na koju sam možda igrao kao lud, samo zato što mi je saigrač naletio na koljeno... Hajde, čovječe, molim te...", pobjesnio je nekadašnji prvi pik na NBA draftu Kenjon Martin u jednom podkastu, poručujući da ovo pravilo mora da se mijenja i da nije Jokić prvi kom se tako nešto dogodilo.

"Ne, nije samo zbog Džokera. Od početka mi se nije svidjelo ovo pravilo...", naglasio je Kenjon Martin koji je ovo ispričao dok je gostovao kod Gilberta Arenasa.

Podsjetimo, Jokić je izbjegao težu povredu nakon što je Spenser Džouns naletio na njegovo koljeno. Doživio je takozvanu hiperekstenziju koljena zbog koje će pauzirati najmanje četiri nedjelje, a samo čudo će ga ranije vratiti na teren i opet ga tako uključiti u MVP trku.

Nikola Jokić inače ove godine prosječno bilježi 29,6 poena, 12,2 skokova i 11 asistencija.