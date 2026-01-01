logo
Katastrofa za Denver: Ostali bez Jokića, a sada i bez njegove zamjene

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Centar Denvera Jaonas Valančijunas morao je da napusti teren zbog povrede.

Katastrofa za Denver povrijedio se Valančijunas

Košarkaši Denver Nagetsa uspjeli su da savladaju Toronto Reptorse bez Nikole Jokića koji će zbog povrede koljena odsustvovati sa terena oko mesec dana. Na ovom meču najvažniju ulogu je imao Pejton Votson, dok je veliki teret u odsustvu Jokića podnio Jonas Valančijunas. Nažalost, i Litvanac je morao da napusti teren prije kraja utakmice jer se požalio na bol u listu.

Ono što brine je to da uopšte nije bilo kontakta. Odmah je zatražio izmjenu, hramljući je otišao do klupe i sada se čekaju procjene ljekarskog tima. Denver je sada praktično ostao sa samo jednim centrom, a navijačima ostaje da se nadaju da situacija nije ozbiljna.

Valančijunas je odigrao sjajan meč i za 23 minuta na terenu upisao 17 poena, 9 skokova i 4 asistencije, a njegovo odustvo sa terena bi bio strašan udarac za Denver koji je ove sezone imao šampionske ambicije. Ipak, izabranici Dejvida Adelmana su uspjeli da se izdignu iz jako loše situacije i na kraju slave poslije dramatične završnice.

Tagovi

Jonas Valančijunas Denver Nikola Jokić

