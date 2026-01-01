"Moje ime nije Ronaldinjo": Legendarni Brazilac je zbog jednog čovjeka morao sve da mijenja

Ronaldinjo je ispričao da to nije njegovo pravo ime već nadimak koji je dobio kada je došao u reprezentaciju Brazila i da je tako ostalo na kraju

Ronaldinjo (45) je jedan od najomiljenijih fudbalera, čovjek koji je navijače ostajao bez daha. Njegove bravure sa loptom i magija koju je pravio je tjerala sve da mu aplaudiraju. Pa tako i navijače Reala koji su usred Madrida aplaudirali igraču najvećeg rivala Barselone. Ono što možda niste znali o njemu jeste da to nije njegovo pravo ime.

Kroz cijelu karijeru ga svi znaju po imenu Ronaldinjo, do te mjere da malo ko zna da je njegovo pravo ime Ronaldo de Asis Moreira. Kako je od toga nastao Ronaldinjo? Objasnio je upravo čuveni fudbaler i to u nekoliko navrata. Za sve je kriva brazilska reprezentacija.

"Moje pravo ime je Ronaldo, dobio sam nadimak kada sam došao u reprezentaciju Brazila. Tu je već bio Ronaldo, pošto sam bio mlađi dali su mi nadimak Ronaldinjo. Da nije bilo Ronalda, ne bi bilo ni Ronaldinja, tako da je dobro što su me tako prozvali", našalio se Ronaldinjo.

U pitanju je naravno čuveni Ronaldo (49) popularni "Fenomen" i čovjek koji je važio za jednog od najboljih napadača u istoriji fudbala. Ujedno je i četiri godine stariji od Ronaldinja.