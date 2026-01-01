logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Moje ime nije Ronaldinjo": Legendarni Brazilac je zbog jednog čovjeka morao sve da mijenja

"Moje ime nije Ronaldinjo": Legendarni Brazilac je zbog jednog čovjeka morao sve da mijenja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ronaldinjo je ispričao da to nije njegovo pravo ime već nadimak koji je dobio kada je došao u reprezentaciju Brazila i da je tako ostalo na kraju

Ronaldinjo otkrio kako je dobio ime Izvor: Jay Hirano / imago sportfotodienst / Profimedia

Ronaldinjo (45) je jedan od najomiljenijih fudbalera, čovjek koji je navijače ostajao bez daha. Njegove bravure sa loptom i magija koju je pravio je tjerala sve da mu aplaudiraju. Pa tako i navijače Reala koji su usred Madrida aplaudirali igraču najvećeg rivala Barselone. Ono što možda niste znali o njemu jeste da to nije njegovo pravo ime.

Kroz cijelu karijeru ga svi znaju po imenu Ronaldinjo, do te mjere da malo ko zna da je njegovo pravo ime Ronaldo de Asis Moreira. Kako je od toga nastao Ronaldinjo? Objasnio je upravo čuveni fudbaler i to u nekoliko navrata. Za sve je kriva brazilska reprezentacija.

"Moje pravo ime je Ronaldo, dobio sam nadimak kada sam došao u reprezentaciju Brazila. Tu je već bio Ronaldo, pošto sam bio mlađi dali su mi nadimak Ronaldinjo. Da nije bilo Ronalda, ne bi bilo ni Ronaldinja, tako da je dobro što su me tako prozvali", našalio se Ronaldinjo.

U pitanju je naravno čuveni Ronaldo (49) popularni "Fenomen" i čovjek koji je važio za jednog od najboljih napadača u istoriji fudbala. Ujedno je i četiri godine stariji od Ronaldinja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ronaldinjo Brazil

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC