Ovo nije Brazil, ovo je tuga od fudbala! Ronaldinjo se javno odrekao reprezentacije - neće više da čuje za nju

Nekadašnji šampion svijeta i jedan od najvećih igrača ikad žestoko kritikovao svoju reprezentaciju.

Čuvenog brazilskog fudbalera Ronaldinja (44) naljutilo je sve što je vidio od svoje reprezentacije u pripremi za predstojeći turnir Kopa Amerika, koji će biti održan u Sjedinjenim Državama od 20. juna do 14. jula. Zbog toga je eksplicitno poručio poslije remija sa domaćinom u pripremnom meču (1:1), da ovog ljeta neće gledati ni svoju, ni druge reprezentacije na turniru u SAD.

"To je to, ljudi, bilo mi je dosta. Ovo je tužan trenutak za one koji vole brazilski fudbal. Postaje teško naći motiv da se gledaju ove utakmice. Ovo je vjerovatno jedan od najlošijih timova Brazila prethodnih godina. Nema lidere vrijedne poštovanja, većinom su to prosječni igrači."

"Pratim fudbal od kada sam bio dijete, mnogo prije nego što sam postao igrač i nikad nisam vidio ovako lošu situaciju. Nedostaje ljubavi za ovaj dres, hrabrosti, a prije svega - nedostaje fudbala. Ponoviću, naš nastup bio je jedan od najgorih koje sam ikad vidio. Zato objavljujem da odustajem. Neću gledati nijedan meč turnira Kopa Amerika, niti ću slaviti ijednu pobjedu", ljutito je dodao Ronaldinjo.

U remiju Brazila i SAD u Orlandu (1:1), strijelac jedinog gola za favorita bio je as Reala, Rodrigo, dok je za Amerikance gol postigao vezista Milana, Kristijan Pulišić. Za Brazil su igrali Vinisijus Žunior u napadu, Lukas Paketa iz Vest Hema bio je iza njega kraj Rodriga i Rafinje, asa Barselone, branio je golman Liverpula Alison, u odbrani su bili legenda Pari Sen Žermena Markinjos i njegov saigrač iz PSŽ-a Beraldo, desni bek je Danilo iz Juventusa... Sve to je nedovoljno da Ronaldinjo i dalje navija za svoje zemljake.

Tokom svojih 14 godina u dresu Brazila (1999-2013), nezaboravni Ronaldinjo Gaučo osvojio je trofej Kopa Amerika 1999, Svjetsko prvenstvo 2002, FIFA Kup konfederacija 2005, bio je i osvajač olimpijske bronze 2008. godine u Pekingu...

