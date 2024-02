Ronaldinjo ušao u rijaliti šou u dresu NBA zvijezde! Odmah se oglasio košarkaš!

Posrnuli fudbalski superstar napravio gest koji je obišao cijeli svijet.

Slavni brazilski fudbaler Ronaldinjo (43) ušao je u rijaliti "Survajver" u Turskoj i učinio taj šou popularnim širom svijeta. Brazilac se pridružio učesnicima u dresu NBA tima Boston Seltiksa i sa prezimenom Džejsona Tejtuma na leđima.

Čim je ugledao nezaboravnog fudbalskog asa u njegovoj opremi, Tejtum je na društvenoj mreži "Iks", nekadašnjem Tviteru ostavio komentar sa sličicom koze, odnosno na engleskom jeziku "goat". To je opšte poznati sinonim za "najvećeg svih vremena" (Greatest of all times) i očigledno je šta Tejtum misli o legendarnom igraču Pari Sen Žermena, Barselone, Milana i brazilske reprezentacije.

Ronaldinjo je prethodnih godina imao mnoge probleme, a u julu 2019. godine čak 57 njegovih poseda je konfiskovano zbog neplaćenih poreza i kazni. Tada je prošao uz oštru finansijsku kaznu od šest miliona dolara, a u martu 2020. je priveden u Paragvaju zbog korišćenja lažnog pasoša prilikom ulaska u zemlju. Zajedno sa bratom je završio u pritvoru, a njihov advokat nije mogao da objasni zašto su koristili lažna dokumenta kada za prelazak iz jedne u drugu zemlju nije ni potreban pasoš.

Ronaldinjo je u zatvoru učestvovao u turniru u malom fudbalu, a potom je prebačen u kućni pritvor. Pušten je iz zatvora u avgustu 2020. nakon što su platili kauciju od 200.000 dolara, za obojicu.

