"Nije Nikola Jokić najbolji košarkaš na svijetu, ja sam"

Nikola Jokić dobio novog kandidata za najboljeg igrača na svijetu.

Ko je najbolji košarkaš na svijetu? Većina će reći da je to Nikola Jokić, ali je razumljivo i da postoji dilema zbog forme nekih drugih igrača, ali sada se javio i jedan koji "nije viđen" u TOP5 izboru do sada. Najbolji igrač Bostona Džejson Tejtum smatra da je u ovom trenutku najbolji košarkaš današnjice i to se ne boji otvoreno da kaže.