Nikola Jokić nema dilemu!

Izvor: profimedia/ TODAY Sports / ddp USA

Nikola Jokić smatra da bi Predrag Stojaković danas bio još uspješniji nego u svojoj eri, od kraja devedesetih do početka prošle decenije. Iako je na vrhuncu svoje snage, "Peđa" bio u najužem krugu kandidata za MVP nagradu i iako je vjerovatno najbolji šuter u istoriji evropske košarke, "Joker" smatra da bi danas njegov kvalitet i talenat bili još izraženiji.

"Peđa Stojaković bi danas u NBA ligi bio još bolji, u svoje vrijeme bio je Ol-star, ali mislim da bi u današnje vreme bio nevjerovatan", rekao je Jokić tokom Ol-star vikenda.

Podsjetimo, Peđa Stojaković počeo je karijeru u Crvenoj zvezdi početkom devedesetih, potom je otišao u PAOK u transferu od kojeg je Zvezda godinama živjela, a u Solunu je za samo nekoliko godina postao legenda kluba, MVP grčke lige, učesnik Evrolige, osvajač Kupa Grčke.

U NBA ligu otišao je 1998. godine i u dresu Sakramento Kingsa bio na nekoliko šuteva do velikog NBA finala, a vjerovatno i do titule, koju je cijela Srbija željela da Peđa i Vlade Divac osvoje. Potom je 2006. prešao u Indijanu nakratko, pa od 2006. do 2010. igrao za Nju Orleans Hornetse, "svratio" do Toronta i na kraju završio u Dalas Maveriksima 2011, sa kojima je osvojio NBA titulu. Sa njom je i završio karijeru.

Vidi opis Koji srpski košarkaš bi danas "kidao" u NBA ligi? Nikola Jokić se odmah sjetio: Bio bi nevjerovatan! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Naravno, Stojaković je sa reprezentacijom SR Jugoslavije doticao evropske i svjetske vrhove, jer je osvajao Eurobasket 2001. i Svjetsko prvenstvo u Indijanapolisu 2002, gdje je uz Dejana Bodirogu bio najbolji igrač "plavih". Ujedno, to je i posljednje zlato srpske košarke i više od dvije decenije kasnije.

BONUS VIDEO: