Divac sa 28 htio da ostavi košarku, da uništi plan da ga sklone! "Uradili sve bez mog znanja, rekao sam supruzi - kraj"

Vlade Divac htio je u ljeto 1996. da ostavi košarku kada je saznao za plan Los Anđeles Lejkersa da ga trejduju za Kobija Brajanta. Veoma teško se pomirio sa tom odlukom.

Izvor: SASA STANKOVIC/EPA

Slavni srpski košarkaš Vlade Divac (56) živio je od kraja osamdesetih život iz sna u Sjedinjenim Državama. Kao biser Partizana, jugoslovenske i evropske košarke bio je među prvim Evropljanima u NBA ligi i to u jednom od najjačih timova u istoriji, Los Anđeles Lejkersima Medžika Džonsona.

U kultnom "Forumu" Divac je igrao i u velikom NBA finalu 1991. protiv Čikago Bulsa Majkla Džordana, proveo je sedam godina u El-Eju, a onda je saznao šokantnu vijest. Lejkersi su u ljeto 1996. dogovorili trejd sa Šarlot Hornetsima i plan je bio da im taj tim pošalje velikog talenta, rukija Kobija Brajanta, a zauzvrat da Divac ode u Sjevernu Karolinu.

Divcu je ta vijest izuzetno teško pala, do te mjere da je htio da ostavi košarku i da na taj način spriječi Lejkerse da dobiju Brajanta. Bio je u Evropi u trenutku u kojem mu je iz Los Anđelesa javljeno da je došlo vrijeme za rastanak.

"Bilo je to kao da me neko udario sa leđa čekićem. Bilo je to prvi put u karijeri da mi se dogodilo nešto što nisam planirao. Bio sam razočaran. Razmišljao sam do tada samo na način - 'Igram košarku iz zabave", rekao je Divac za "Jahu sports".

"Da me je neko pitao prije toga: 'Vlade, da li ćeš igrati košarku u Šarlotu?', odgovorio bih mu da se to neće dogoditi. Pričao sam sa suprugom i rekao sam joj: 'Slušaj, povući ću se'. Bilo bi to tako loša stvar i bio bih najomraženiji čovjek u Los Anđelesu", kazao je on.

Posebno ga je zaboljelo to što je obaviješten tek kada je sve bilo gotovo.

"Ništa mi nisu govorili, već su mi samo jednog dana saopštili da je sve dogovoreno. Nije mi se to dopalo. Kada Džeri Vest dogovori neki posao, onda znate da se nešto događa. Bio sam siguran da će taj klinac da ima dobru karijeru i iako mi se isprva nije svidjelo, da sam bio u cipelama Džerija Vesta i ja bih učinio isto, bez razmišljanja".

"Otac pitao - ko ti je ovo dao, da li si normalan?"

Izvor: MN PRESS

Divac je opisao svoje osjećanje i pričom sa početka karijere, kada je donio u porodičnu kuću u rodnom Prijepolju prvi novac zarađen od košarke.

"Kada sam prvu platu od košarke donio kući, otac me je pitao: 'Ko ti je ovo dao, jesi ti normalan? Da li oni znaju da bi ti igrao košarku i za džabe?'. Tako da nisam igrao košarku zato što sam morao. Igrao sam da bih se zabavio. Imao sam 28 godina i nisam planirao da odem negdje da bih bio natjeran da igram košarku. Rekao sam agentu da neću da idem u Šarlot. Volio sam Los Anđeles, Lejkerse i svakom klincu koji voli košarku bio je raj da bude tamo sa Medžikom i sa ostalim momcima", kazao je Divac.

Razgovor sa jednim čovjekom promijenio sve

Izvor: MN PRESS

Kada su se emocije smirile, Divac je otišao na razgovor sa slavnim košarkašem i funkcionerom Lejkersa, Džerijem Vestom i prihvatio je na njegov nagovor da ode u Šarlot, gdje je uz Glena Rajsa bio dio odličnog tima Hornetsa, koji je u dvije sezone ostvario po 50 pobjeda. Potom je otišao u Sakramento i imao najboljih šest godina u karijeri, da bi se nakon njih vratio u Lejkerse, da završi karijeru u Los Anđelesu - uz Kobija Brajanta kao saigrača.

"Džeri i ja imali smo veoma dobar odnos. On je bio čovjek koji me je sačekao na aerodromu kada sam bio draftovan 1989. godine. Bio je to emotivan sastanak za obojicu. I vjerovao sam mu mnogo. On je najveći košarkaški um na svijetu i kada vam Džeri nešto kaže, onda vjerujete u to", kazao je Divac mnogo godina kasnije o kultnom operativcu Lejkersa.

"Partizan, reprezentacija, Eurobasket, sve sam to htio"

Izvor: VINCE BUCCI / AFP / Profimedia

Pomogao je i susret sa trenerom Šarlota Dejvom Kovensom.

"Šarlot je promijenio potpuno moj pogled na košarku. Do tada mi je ona bila zabava i nisam igrao za novac, već iz zabave. Razmišljao sam tada u stilu - u redu, šalju me negdje gdje ne želim da idem. Nisam znao ništa o Šarlotu. Bilo je to prvi put u karijeri da nešto ne ide kako sam želio. Htio sam da igram za Partizan, igrao sam za Partizan. Htio sam da igram za reprezentaciju, igrao sam i za nju. Htio sam da osvojio Evropsko prvenstvo i osvajao sam ih. Taj trejd je bio momenat u kojem sam pomislio 'Bože, sve je užasno'. Ako budem primoran da igram, onda uopšte neću da igram. Tada sam počeo da prilčam sa Džerijem, sa Dejvom Kovensom i bio sam oduševljen njim. Od tog trenutka sam zaista uživao. Taj period u Šarlotu mi je zapravo produžio karijeru, jer sam postao ozbiljniji", priznao je mnogo nakon toga Divac.

"Srećan sam zbog toga što je na kraju ispalo dobro za sve nas. Kobi je imao sjajnu karijeru, Lejkersi su dobili šta im je bilo potrebno za titule. Ja sam napravio karijeru na način na koji mi se svidjelo i bilo je sjajno za sve nas", kazao je on 2019. za "ESPN".

"Uvijek sam igrao iz ljubavi prema košarci... Nekoliko puta mi se dogodilo da mi neko kaže 'Moraš da ideš tamo i da igraš košarku'. Jedna od tih godina bila je 1996, kada sam morao da idem u Šarlot", dodao je Divac u intervjuu datom povodom svog ulaska u "Kuću slavnih"

Poslije dve sezone u Šarlotu, Divac je otišao u Sakramento Kingse poslije kratke epizode u Crvenoj zvezdi. U glavnom gradu Kalifornije je u timu koji je Srbija obožavala igrao košarku karijere i uživao na terenu svake sezone. Upravo su moćni Lejkersi stajali na putu timu Kingsa koji je po svim kriterijumima trebalo da osvoji titulu. I to što nije uspio nije umanjilo veličinu svega što je najslavnija generacija "kraljeva" napravila i ostavila za sobom.

"Supruga mi govorila da sam lud"

Izvor: JOSHUA GATES WEISBERG/EPA

"Tih šest godina bile su najbolje u mojoj karijeri. Imao sam sreću da sam oženjen. Moja žena mi je govorila da sam lud i nisam mogao da prestanem da igram", nasmijao se Divac.

Spšletom okolnosti, Divac je posljednju sezonu u karijeri odigrao baš uz Kobija Brajanta u Lejkersima. "Tokom moje posljednje sezone, Kobi je bio moj saigrač. Ili kako bih rekao, ja sam njemu bio saigrač. Bilo je zabavno. Znaš kako je kada počneš nešto, napraviš veliki krug i onda to dovršiš i dovedeš do kraja. Bila je to divna priča, završio sam karijeru uz Kobija, igrača zbog kojeg sam bio trejdovan", iskreno je priznao Vlade Divac.

Bonus video:

Pogledajte 02:54 Vlade Divac Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)