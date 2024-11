"Kad je Milošević pao, tražio mi da mu obećam jedno": Divcu poznati političar pomogao da usvoji ćerku!

Vlade Divac usvojio je ćerku krajem devedesetih i do kraja je ostao odan prijatelju koji mu je pomogao u tome. Bio je to poznati političar režima Slobodana Miloševića.

U subotu, 10. novembra, Fondacija Ana i Vlade Divac podsjetila je sve da je Svjetski dan usvajanja i tim povodom podsjetili na svoju toplu porodičnu priču. Slavni košarkaš i njegova supruga osvojili su 1999. godine ćerku Petru kada je imala šest mjeseci.

Kroz svoju fondaciju, Divac i njegova porodica pomogli su i pomažu mnoge, već decenijama, a Petra je postala i zaštitno lice projekta "Usvojeni za usvojene", u kojem bez predrasuda i "zabranjenih tema" govori o svom odrastanju. Isto tako, i Divac je prije nekoliko godina javno rekao da mu je Milutin Mrkonjić, njegov prijatelj i nekadašnji ministar Socijalističke partije Srbije, pomogao da usvoji Petru i da sa suprugom Anom ostvari želju da uveća porodicu za još jedno dijete, nakon što su dobili sinove Luku i Matiju.

U suzama govorio o Mrkonjiću

Divac je o tome govorio dirljivo, na komemoraciji povodom Mrkonjićeve smrti u Narodnoj skuštini, kada je govor nekoliko puta prekidao zbog suza.

"Zahvaljujući njemu, uspjeli smo da usvojimo ćerku. Tada sam bio okarakterisan kao neprijatelj države, ali Mrka je svojim autoritetom uspio da nas spoji sa našom ćerkom, nikad mu to ni ja, ni moja porodica nećemo zaboraviti. Kada je Milošević pao, zvao sam ga i rekao 'Molim te reci šta treba, samo reci i sve ću da učinim'. Rekao mi je 'Meni ništa, ali ako mi se nešto desi, obećaj da ćeš brinuti o mojoj porodici'. To je bio Mrka. Moja ljubav i ljubav moje porodice, kao i zahvalnost, biće uvijek prisutna, dok postojim i ja i moja pokoljenja", kazao je Divac kroz suze.

Devedesetih godina Milutin Mrkonjić bio je rukovodilac obnove Srbije poslije NATO bombardovanja 1999. godine, kao stručnjak Sektora za projektovanje i direktor Centra za istraživanje i projektovanje (CIP) nakon spajanja tog centra sa Saobraćajnim institutom. Sa druge strane, Vlade Divac bio je jedno od zaštitnih lica tadašnje demokratske opozicije i među najistaknutijima u borbi protiv Miloševićevog režima.

"Mrka i ja smo bili na dvije suprotne političke strane. Kako nikad nisam bio član, ni dio nijedne političke partije, a on jeste, naši stavovi su se ne samo razlikovali, već sam radio sve što je u mojoj moći da njegova partija u to vrijeme ode sa vlasti. Za vrijeme i prostor u kojem živimo, morate priznati da to izgleda kao da smo bili najveći neprijatelji. A nismo. Bili smo prijatelji. Sve drugo smo imali zajedničko, ljubav prema zemlji, vrijednosti, lojalnost. Lažni ljudi me više ne iznenađuju, ali lojalni da. Mrka je bio lojalan i kada je bio na vrhu i na dnu. To je jako rijetka osobina, ali život nas je sve naučio da je jako rijetko ono što je vredno. Moje sjećanje na njega se uvijek odnosilo na tu osobinu", rekao je Divac.

"Jeste budala, ali mu pomozi ako hoćeš"

Poslije petoktobarskih promjena i silaska SPS-a na vlasti, Mrkonjić se vratio u vladu sa povratkom SPS-a 2008. godine i bio je ministar infrastrukture, pa ministar saobraćaja, a onda narodni poslanik. Preminuo je 27. novembra 2021. godine.

"Jednom me je zvao neki njegov prijatelj da mu pomognem i kažem mu to. Mrka mi u svom stilu kaže 'Jeste budala, ali mu pomozi ako možeš'... Jedino je sigurno u životu da ćemo umrijeti, ali kako živimo i koliko smo ljudi dotakli jedino je vrijedno ovog života. Nikad nisam sreo čovjeka, a da mi nije pričao kako mu je Mrka pomogao. Na vrhuncu svoje političke moći, koristio ju je da pomaže ljudima...", sjetio se Vlade Divac.

Petra Divac je sada veoma prepoznata po svom aktivizmu i humanitarnom radu, a o svom odrastanju uz poznatog oca i majku govori potpuno otvoreno - i sa ponosom.

Ja sam Petra Divac, nisam "Usvojena Petra Divac"

"Sa ponosom pričam o tome. Već sa 13, 14 godina, u sedmom, osmom razredu, ulazimo u pubertet, pa ne valjaš sam sebi i da nisi usvojen, a onda sam imala i problema, pitanja, nisam voljela da me ljudi pitaju za tu činjenicu. Uvijek sam tvrdila da jesam, pisalo se i u novinama, 1998, 1999. i 2000. pričalo se o tome kao o velikom gestu, a sada mi nije problem da pričam o tome i zato sam pokrenula 'Usvojeni za usvojene', jer smatram da treba o tome da se priča. Prošla sam nelagodne trenutke u životu i mogu sada o tome da pričam", rekla je Petra Divac za "Informer".

"Moj problem je bio to što smo se vratili u Srbiju i ovdje ljudi to malo više znaju, pa su me djeca malo više zezala. Da su me usvojili kako bi to izgledalo dobro u novinama, da sam uvijek crna ovca, da nisam biološko dijete, da me neće isto voljeti... I da si biološko dijete roditelja, a to da čuješ, neprijatno bi ti bilo. I to što su me roditelji naučili - riječi bole. I to što si rekao, rekao si. Ne možeš da ih vratiš. Zezali su me najviše povodom toga da nikad neću biti ista kao braća, drugačija od njih i to je najviše što i novine pišu. Ne predstave me kao ćerku, već napišu 'Luka, Matija i usvojena ćerka'. Ako okačim nešto na društvenim mrežama, piše 'usvojena ćerka Vlada Divca'. A, ja sam samo Petra Divac, nisam 'Usvojena Petra Divac'", kazala je ona.

