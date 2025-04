"Zato ništa nećete osvojiti": Drejmond Grin prozvao Denver kao niko do sada!

Višestruki NBA šampion Drejmond Grin smatra da su Nikola Jokić i njegovi saigrači krivi za otkaz treneru Majklu Melounu.

Odluka gazde Denvera da otpusti trenera Majkla Melouna i dalje izaziva veliku pažnju u američkoj javnosti, a prethodnih dana smo mogli da čujemo razne teorije zašto je došlo do rastanka u finišu sezone. Navodno je Meloun izgubio svlačionicu usljed velikog sukoba sa generalnim menadžerom Kelvinom Butom, dok postoji i teorija da su pojedini igrači Denvera bili vrlo ljuti jer ih je kritikovao na sav glas.

Takve glasine stigle su i do košarkaša Drejmonda Grina, četvorostrukog šampiona sa Golden Stejtom, koji je još prije nekoliko godina pokrenuo podkast i komentariše dešavanja u NBA ligi. Ako njega pitate, Jokić i saigrači su morali da zaštite Melouna i istrpe kritike, dok takođe odbacuje i teoriju da je Rasel Vestbruk naštetio svlačionici.

Majkl Meloun bivši trener Denvera

"Pisao sam Džošu Krenkeu (sin vlasnika i izvršni direktor, prim. aut.) ranije, mislim prije nekoliko godina... Imao sam osjećaj poslije njihovog brzog ispadanja iz plej-ofa, rekao sam mu: ‘Nemoj da te zavara buka koju čuješ, mislim da je Majk Meloun vaš čovjek, mislim da ste ga našli'", prisjetio se Drejmond Grin koji je očigledno bio u pravu povodom toga: "I evo, ispostavilo se da su na kraju osvojili šampionat sa tim čovjekom, tako da je moj osjećaj bio tačan".

Drejmond Grin se dobro raspitao i čuo da je Meloun dobio otkaz jer je "kinjio" svoje igrače i tražio je mnogo od njih, a njegova poruka svima u Denveru je da takve stvari moraju da se istrpe - ako hoćete do titule. Drugačije to nije moguće.

"Kad vidim da je sada dobio otkaz, pa čitaš vijesti... Kaže, ljudi se umorili od njegovog glasa, umorili se od tog tvrdog trenerskog stila i slično... Žao mi je što moram da kažem, ali to je razlog zašto ljudi ne pobjeđuju, zato što im dosadi glas koji ih je i doveo do toga da budu pobjednici", naglasio je Grin i dodao: "Reći ću ovako, kao neko čiji glas ljudima takođe umije da dosadi s vremena na vrijeme, a koji vodi ka pobjedama - potpuno razumijem zašto može da ti dosadi".

Grin dodaje i da zna da se neki u svlačionici Golden Stejta "umore od njegovog glasa koji mora da ima kao lider", ali da zna da je to jedini put ka pobjedi: "To da im je dosadio Majk Meloun sa svojim čvrstim stilom - ima savršenog smisla. Pa, ljudi se umore od toga da ih neko gura, i to je razlog zašto ne pobjeđuju iznova i iznova", zaključio je Grin.

Podsjetimo, Denver je angažovao Dejvida Adelmana koji će najmanje do kraja sezone voditi Nagetse, a da li će ostati na klupi i te kako zavisi od rezultata u plej-ofu. Kao što je poznato, u prvoj rundi Denver ide na L.A. Kliperse.

