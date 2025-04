Međedović poslije tri sata i 15 minuta ispao u Madridu: Hamad dao sve, ali nije bilo dovoljno

Hamad Međedović je u maratonskom meču u Madridu doživio poraz od Argentinca Tomasa Martina Ečeverija.

Izvor: EPA, ALEJANDRO GARCIA/EFE

Hamad Međedović poražen je u prvom kolu Madrida, pošto je od njega bio bolji Argentinac Tomas Martin Ečeveri 2:1 (6:4, 6:7, 6:4). Bio je to maratonski set koji je trajao više od tri sata, a posebna borba vodila se pri rezultatu 4:3, kad je Ečeveri bio na servisu. Međedović je imao čak sedam brejk šansi koje nije iskoristio, bio je to istorijski gem, dok je Argentinac pri prvoj prednosti uspio da sačuva gem (5:3)

Prvi set trajao je 57 minuta i gotovo u svakom gemu vodila se velika borba. Sve do rezultata 3:3 svaki gem sadržao je izjednačenje i igrači su morali preko prednosti poslije đusa da sačuvaju svoj servis. Završnica prvog seta bila je nešto slabijeg intenziteta, ali sve do posljednjeg gema borba je bila ujednačena. Tada je Ečeveri uspio da dođe do brejka i povede u prvom setu.

Činilo se da se Hamad probudio u drugom setu, odmah je napravio brejk, ali je istom mjerom uzvratio i Argentinac (1:1). U nastavku su igrači sa uspjehom zadržavali svoje servise, baš kao i u prvom setu, ali je Ečeveri bio uvijek korak ispred. Pri rezultatu 5:4 za Argentinca vodila se velika borba da Hamad sačuva ostanak u meču, zaprijetio je Ečeveri tako što je stigao do 40:30, ali je Međedović, ipak, zadržao gem.

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Obojica tenisera bila su ubjedljiva pri svojim servisima, pa je na semaforu stajalo 6:6 i odluka o kraju ili nastavku meča slijedila je u taj-brejku. Međedović je bio agresivan, ali se i dalje igralo poena za poen. Veliki iskorak napravio je Međedović kad je poveo sa 5:3, Ečeveri je zaostatak smanjio na 5:4, ali je Hamad vezao još dva poena, dvije duboke i precizne dijagonale od kojih Argentinac nije mogao da se spasi, bilo je 1:1 u setovima.

Odlučujući set nije krenuo po planu - Međedović je najprije izgubio gem, a onda je Ečeveri potvrdio svoj servis za 2:0, u oba gema vodila se velika borba, a u drugom je Međedović imao i prednost i mogućnost da izjednači. Argentinac je bio igrač koji je uglavnom imao inicijativu, pa se to odrazilo i na vođstvo. Prelomni trenutak meča bio je kad je Ečeveri spasio šest brejk prilika i potom zadržao gem za vođstvo od 5:3 u posljednjem setu.