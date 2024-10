"Srbija bi bila Srbija, a rat u Jugoslaviji se ne bi desio": Toni Kukoč opsovao kada su ga pitali za Knin

Toni Kukoč govorio je o ratu, svom prijateljstvu sa Vladom Divcem i mnogim stvarima kroz koje je prolazio devdesetih.

Legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč bio je ove godine gost Beograda, gdje je promovisao dokumentarni film o sebi i svojoj karijeri. Tom prilikom on je bio i na Partizanovoj utakmici u Beogradskoj areni i dobio je aplauze velikog dijela crno-bijele publike, koja ga je na isti način i ispratila iz jugoslovenske lige.

Tokom ratnih devedesetih Kukoč je živio u Italiji i u Americi, gdje je bio dio slavnog tima Čikago Bulsa zajedno sa Majkl Džordanom. Za to vrijeme, njegov odnos sa Vladom Divcem prolazio je kroz turbulencije, bez obzira na to što su osamdesetih stasavali zajedno u mladim kategorijama reprezentacije, a potom i osvajali medalje kao nova, jugoslovenska sila svjetske košarke.

Sa vremenske distance od nekoliko decenija, Kukoč je trezveno govorio o sukobima u bivšoj Jugoslaviji i smatra da ne bi bilo rata da je Vlade Divac bio predsednik Srbije.

"Mogu reći da je Divac možda bio predsjednik Srbije, da do rata ne bi ni došlo. Našao bi se neki način da Hrvatska bude Hrvatska, a Srbija da bude Srbija, ali bez rata", rekao je Toni Kukoč gostujući u emisiji "Nedjeljom u dva".

I tada, kao i mnogo puta u životu, Kukoč je bio upitan za reakciju Vlada Divca poslije finala Svjetskog prvenstva u Buenos Ajresu, kada je otrgao hrvatsku zastavu od jednog provokatora i istakao jugoslovensku.

"Rat je počeo godinu i nešto poslije toga. Mi smo na to prvenstvo otišli a imali smo možda 21 godinu. Bili smo djeca koja nisu razmišljala šta bi se moglo desiti, nama je život bio košarka. Pet mjeseci smo bili na pripremama u Argentini, zadnjih mjesec dana smo bili u SAD. I već smo tamo upozoreni da može biti struja i sa hrvatske i sa srpske strane i da nastojimo da ne reagujemo ni na jedne ni na druge. To je tada bila Divčeva reakcija. Ali ja vjerujem u suštini da je on jedna dobra osoba. Kada sam bio na tom njegovom oproštaju, ja sam tamo pozvan kao Hrvat i otišao sam kao Hrvat. Nisam vidio problem. Ovdje se o tome govorilo kao da on hoće da bude predsjednik Srbije. Što naravno nema veze sa tim", kazao je Kukoč.

Argentinski Hrvat Tomas Šakić oglašavao se javno i govorio da je on unio zastavu koju je Divac oduzeo.

"Ja sam čovjek koji je ušao u dvoranu Luna Park s hrvatskom zastavom, ona je porodična stvar. Ali da budem iskren, Divac mi je uzeo zastavu, ali je poslije vratio. Nikad nije pljunuo na nju, niti je gazio po njoj. Otimanje zastave je bilo uvredljivo, pokazao je manjak poštovanja, ali nije pljunuo na nju", priznao je Šakić.

Toni Kukoč je tokom devedesetih nastupao za hrvatsku reprezentaciju, uz Dražena Petrovića i Dinu Rađu bio najpoznatiji košarkaš iz te zemlje, a pamti se i epizoda kada je predložio tadašnjem predsjedniku Hrvatske Franji Tuđmanu da vodi igrače na "jagnjetinu u Knin". O tome je govorio otvoreno.

"To je bila moja ideja, priča je počela poslije jedne utakmice, kada je predsjednik ušao sa ostatkom svoje pratnje i bila je priča da bi bilo lijepo da se na Olimpijskim igrama 1992. godine igra finale sa Amerikancima, Olimpijske igre su, košarka je, Drim tim je bio tu, najgledaniji sport na Olimpijskim igrama. I ja sam ga pitao 'Ako igramo finale, da li se možemo naći u Kninu na jagnjetini?'. Rekao je 'Može'".

Zbog toga što nije bio "na liniji" sa tadašnjim čelnicima vladajućeg HDZ-a, Kukoč nije bio sa Tuđmanom na kninskoj tvrđavi da slavi pad tog grada u danu kada su stotine hiljada Srba otjerane sa teritorije nekadašnje Republike Srpske Krajine. Jesu njegovi saigrači Dino Rađa i Stojan Vranković.

"Ispalo je ono što je ispalo, sedam dana nakon toga sam sa suprugom i prijateljem i njegovom suprugom otišao u Knin sa autom. Izgleda da nisu imali moj broj telefona. Da li me je Rađa krivio? Možda mrvicu, ali ne, jer nije bio on koji poziva. Bili smo kod njega na vikendici, i on je otišao, rekao je da ga zovu. Vidjeli smo poslije na TV-u izvještaj iz Knina i to je bio to. Ali, ne mogu Dina da krivim. Nepodoban sam bio zbog HDZ-a, napravljena je lista podrške HDZ-u na izborima i bez pitanja je moje ime stavljeno na listu. Ne znam koliko mogu da budem nepristojan, rekao sam 'Je*em ga ko me god stavio na listu', ne zato što sam protiv HDZ-a, već nazovi me i pitaj me da li hoću da budem na listi, objasni mi šta HDZ predstavlja, daje, nudi... Ma, i onda bih tražio da bude godinu dana da vidim da li bih pristao. Radije bih sačekao da ne budem na toj listi", rekao je Kukoč.

