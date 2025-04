"To je teško pitanje": Andrea Lekić novinarima otkrila šta je raduje i šta je brine poslije remija u Sloveniji

Andrea Lekić je pričala sa novinarima poslije remija Srbije i Slovenije.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Srbija je ostvarila odličan rezultat u Sloveniji. U prvom meču baraža za Svjetsko prvenstvo odigrala je neriješeno u Celju sa reprezentacijom Slovenije (29:29). Mogao je rezultat da bude na kraju i u korist srpskog tima, ali se to nije desilo.

Uticaj na to imale su i neke sporne sudijske odluke, ali ono što je važno jeste da se sve rješava u Boru u nedjelju u 18 časova. Poslije meča je Andrea Lekić razgovarala sa novinarima.

"Baš tako, teška i napeta utakmica. Zadovoljna sam rezultatom i mislim da možemo svi da budemo zadovoljni, kao da je 0:0. I da smo dobili dva ili tri razlike ili izgubile tom razlikom, u Boru bi se sve odlučivalo. Dobre stvari, bolji napad nego u prvom poluvremenu, tečnija igra, odbrana je ta gdje ima mnogo rezervi. Nadam se da ćemo uz podršku u Boru igrati bolje u odbrani i podići na viši nivo i plasirati se na Mundijal."

Andrea je jedna od igračica koju su najviše "tukli" na ovoj utakmici.

"To je normalna stvar, može ovaj dres da trpi mnogo."

U samoj završnici meča je Srbija imala i dvije igračice manje.

"Moramo da budemo zadovoljni rezultatom, Anđela je izmislila gol za neriješeno. Bitno je da sa pozitivnim rezultatom odemo u Bor, tome smo se nadali kada smo došli ovdje. Oni dugo igraju zajedno, mi se pronalazimo još uvijek."

Kada se sve završilo Andrea je prišla ekipi i ponavljala 'Dobro je, dobro je'. Pružila je podršku mlađim saigračicama.

"Moja uloga i jeste to, radim od srca. Stvarno jeste dobro, vjerujem u ono što pričam. Raduje me izlazak iz zone koja je bila kritična u napadu, oslobodili smo se u drugom i to me poradovalo. Ima mnogo rezervi u našoj igri definitivno."

Zato je i uslijedilo pitanje da li joj više odgovara uloga koju ima sada u odnosu na onu od pruhe nekih 10 godina kada je igrala za nacionalni tim.

"Ova. Svako vrijeme nosi svoje breme. Sve to donosi svoju radost, ljepotu, bila sam i tada kapiten, sada ima mnogo mlađih igračica, ja sam dosta prošla i rado dijelim iskustvo koje imam."

"To je teško pitanje"

Pogledajte 03:29 Andrea Lekić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Upitana je i šta joj je emotivnije palo, kada je debitovala za reprezentaciju ili sada kada se vratila.

"Ne znam da li mi vjerujete, pričala sam sa Katarinom Krpež, nevjerovatan osećaj u grudima. Drugačiji ojsećaj igranje za reprezentaciju i klub, reprezentacija nosi emociju koja se teško objašnjava."

Šta u Boru mora da se promijeni?

"Mentalno biće teško, to znamo, svjesni smo toga. Svake kvalifikacije koje se igraju na eliminaciju, tu nema neke promjene. Odbrana mora da se promijeni, napad neka ostane ovako. Naša agresivnost i zaustaviti Tjašu Stanko koja je dala 14 golova."

Na kraju je uslijedilo pitanje, koje je više bilo kao konstatacija "da se nadamo da meč u Boru neće biti njen posljednji za reprezetnaciju". Nije imala odgovor na to.

"To je teško pitanje, pričaćemo o tome. Daj Bože da se kvalifikujemo na Svjetsko prvenstvo."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!