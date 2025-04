Odlučuje se sudbina Srbije, ovo Svjetsko prvenstvo ne smiju da propuste: Novi selektor izvukao keca iz rukava

Srbija će od 18 časova odigrati prvi meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sa Slovenijom u sastavu koji godinama nije bio jači.

Nažalost nismo ove godine mogli da gledamo mušku reprezentaciju Srbije na Svjetskom prvenstvu koje je između ostalog bilo igrano i u obližnjoj Hrvatskoj, ali ima srpski rukomet još jednu šansu da se nađe na najvećoj sceni. U decembru se igra Svjetsko prvenstvo za dame, a da bi Srbija bila na tom takmičenju moraće da pobijedi selekciju Slovenije u dvomeču. Prvi od dva duela igraće se ove srijede od 18 časova u Celju u Dvorani Golovec. Ona prima između 2.500 i 3.200 navijača i vidjećemo koliko će biti ispunjena, a MONDO će sa meča izvještavati sa lica mjesta.

Dok Celje i cijela Slovenija čekaju četvrtak kada će u ovaj maleni grad od 37.000 ljudi dolazi Fiorentina, u gradu u kome je rođen Beno Udrih, a koji je ipak najpoznatiji po rukometu odlučivaće se sudbina srpskog rukometa. Srbija sa druge strane gaji nade da će uz povratnice Andreu Lekić, Draganu Cvijić i Katarinu Tomašević uspjeti da već u Sloveniji napravi prvi korak ka Mundijalu.

Prvi meč ovog dvomeča na programu je 9. aprila u Celju od 18 časova, a nadamo se da ćemo odatle odnijeti pozitivan rezultat. Zatim slijedi revanš u nedjelju 13. aprila od 18 časova u Boru i tu ćemo znati da li ćemo moći da gledamo srpski tim sa selektorom Bentom Dalom na čelu i na velikom takmičenju.

Šta kaže selektor?

"Spisak za dvomeč sa Slovenijom je više-manje isti kao i prethodni. Napravili smo nekoliko izmjena – neke od iskusnijih igračica sam ponovo pozvao, dok sam nekim mlađim igračicama pružio priliku da se pokažu u ovom ciklusu. Imali smo priliku da provedemo nekoliko dana zajedno, upisali smo i dvije pobjede nad Sjevernom Makedonijom, a djevojke su mogle ponovo da se povežu kao tim. Što se tiče redoslijeda utakmica, lijepo je što drugu igramo kod kuće – to može biti prednost, ali moramo odigrati dobru utakmicu i u gostima. Imamo najiskusnije igračice ponovo u timu i one, uz energiju mlađih, moraju da odgovore i u Celju i u Boru!", rekao je pred ovaj meč Bent Dal.

Šta je sa Slovenijom?

Slovenke su u posljednjih desetak godina redovne na velikim takmičenjima, ali im se plasmani uglavnom kreću od osmog do četrnaestog mjesta, tako da to nije sam vrh i krem evropskog rukometa. Uglavnom igraju za Krim iz Ljubljane i to je svakako plus za njih jer se dobro znaju i uigrane su. Svakako je za nas najbolja vijest da ubjedljivo najbolje ikada u dresu Slovenije više nema, Ana Gros se oprostila.

Ko igra za Srbiju?

Golmani: Jovana Risović, Katarina Tomašević, Marijana Ilić

Pivoti: Dragana Cvijić, Marija Petrović, Katarina Bojičić, Jelena Agbaba

Krila: Sanja Radosavljević, Tamara Kocić, Katarina Krpež-Šlezak, Nataša Lovrić

Bekovi: Jovana Jovović, Emilija Lazić, Teodora Veličković, Andrea Lekić, Marija Laništanin, Lara Stanić, Anđela Janjušević

Rukomet u Celju

Crvena zvezda - Celje

Ne može Celje bez Srba, pa sada u ovom gradu nastupa Vukašin Antonijević, reprezentativni srednji bek reprezentacije Srbije koji je izdanak rukometne porodice iz Šapca - deda Dragoljub i otac Vladimir bili su pozanti šabački golmani, a stric Pavle je gledao Mileta Isakovića pa je postao lijevo krilo. Ipak svi znamo da je početak milenijuma bio najslavniji period rukometa u Celju pa je ekipa u sezoni 2003/04 osvojila Ligu šampiona sa Rutenkom, Kokšarovom, Zormanom, sadašnjim sportskim direktorom Partizana Vugrinecom i naravno Dejanom Perićem na golu.

Sada se nadamo da će uz Andreu Lekić, Katarinu Tomašević, Sanju Damjanović i Draganu Cvijić mlade rukometašice poput Jovane Jovović, Teodore Veličković, KAtarine Bojičić, Aleksandre Stamenić uspjeti da nas obraduju i da odu u Njemačku ili Holandiju u novembru i decembru.

