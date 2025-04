Srbija igra, a to u Celju zna 200 ljudi: Pred meč odluke za Mundijal svi čekaju fudbal i Fiorentinu

Rukometašice Srbije na meču sa Slovenijom u Celju dočekalo je jako malo navijača. Na 20 minuta pred početak meča u hali je bilo pedesetak ljudi, a do početka utakmice taj broj se jedva malo povećao.

Rukometašice Srbije su došle u Celje na prvi meč baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se održati krajem godine u Holandiji i Njemačkoj, a iako je Celje bilo krcato malo koga je zanimao rukomet. Trenutno se u Celju održava sajam i posjetioci su napunili hotele, a tu su i navijači koji su došli na meč Celja i Fiorentine u četvrtak u okviru nokaut faze Lige konferencija.

Ipak, neće srpske djevojke morati da se plaše uzavrele atmosfere i ovoj hali pošto je na pola sata do početka meča u hali bilo jedva 50 navijača. Krenule su tada polako da se pune tribine, ali do početka utakmice nije se umnogome popravila situacija pa smo vidjeli tek nekoliko stotina ljubitelja rukometa na tribinama. Pola jedne male tribine se popunilo i to je bilo to. Pogledajte kako je bilo pred meč:

Srpski nacionalni tim pojačan povratnicama Andreom Lekić, Katarinom Tomašević i Draganom Cvijić došao je da napravi dobar rezultat pred revanš u Boru u nedjelju od 18 časova, a nadamo se da će Borani napuniti Sportski centar "Bobana Momčilović" i nositi naše devojke do plasmana na veliko takmičenje. Nadamo se da ćemo vidjeti višestruko više navijača nego ovih 200 ljudi koje je u Celju došlo da podrži Slovenke. Bilo je iza naše klupe i nekoliko navijača Srbije sa našim zastavama, tako da nije naš tim bio bez podrške.

Naš tim je na ovaj meč izašao u sastavu: Radosavljević, Krpež-Šlezak, Lazić, Lekić, Laništanin, Janjušević, Risović, Kocić, Jovović, Tomašević, Stanić, Lovrić, Bojičić, Veličković, Cvijić, Petrović. Za Slovenke će igrati: Jurić, Novak, Abina, Stanko, Hrvatin, Kuralt, Fegić, Vojnović, Ljepoja, Zulić, Barukčić, Jeras, Copi, Puncer, Marković.

