Kukoča pitali bi li Jugoslavija pobijedila drim-tim? Hrvat se nasmijao, pa dao odgovor koji sve zanima

Hrvatska nije uspjela da pobijedi američki drim-tim, ali da li bi Jugoslavija da se država nije raspala? Toni Kukoč je odgovorio na ovo pitanje.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč bio je dio reprezentacije koja je 1992. godine "izazvala" prvi američki drim-tim. Bilo je to u finalu Olimpijskih igara u Barseloni, kada je SAD prvi put došao sa svojim najboljim igračima iz NBA lige i ubjedljivo slavio u finalu (117:85), dok se i tri decenije kasnije mnogi pitaju šta bi se desilo da se nije raspala SFRJ.

Hrvatska je u svom timu imala Dražena Petrovića, Tonija Kukoča, Dina Rađu i još nekoliko sjajnih igrača, ali šta da su kao 1989. godine na Eurobasketu tu bili i Žarko Paspalj, Predrag Danilović, Jure Zdovc, Vlade Divac... Da li bi Amerikanci tada ipak morali da skinu kapu Jugoslaviji? Nikada nećemo saznati pitanje na taj odgovor, ali smo čuli šta o tome misli Kukoč koji je prethodnih dana bio gost Beograda.

"To su sve strašni igrači u tom drim-timu, svi su u Kući slavnih. Ali ima i nas, nije da nas nema. Da imamo iskustvo od tri ili četiri godine igranja u NBA ligi, da vidimo da su to igrači od krvi i mesa koji imaju svoje dobre i loše dane, mislim da bi to bila jedna od najboljih košarkaških utakmica ikad odigranih", poručio je Toni Kukoč gostujući u emisiji "Veče sa Ivanom Ivanovićem".

"Znali smo da su oni fizički i atletski možda bolji od nas, ali što se same košarke tiče, njenih temelja, mislim da smo bili bolji. Dokaz tome su godine u kojima evropski igrači koji dolaze u NBA, oni pomažu tim ekipama, stavljaju ih u red. Prošli smo toliko vremena radeći na temeljima, stekne se znanje čitanja igre. To se vidi kod Nikole Jokića, Luke Dončića i svih koji su prije igrali", poručio je Kukoč koji je inače tvrdio da je originalni američki drim-tim zapravo i okupljen zbog moćne Jugoslavije.

Podsjetimo, Amerikance su 1992. godine predstavljali Majkl Džordan, Skoti Pipen, Leri Bird, Medžik Džonson, Čarls Barkli, Karl Maloun, Kris Malin, Patrik Juing, Dejvid Robinson... Šta vi mislite, da li bi SFRJ mogla da im izađe na crtu?