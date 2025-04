Lejkersi izgubili uz zvuk sirene, pred eliminacijom su: Dončiću i Džejmsu sada potrebno čudo u plej-ofu

Lejkersi izgubili od Minesote i u četvrtoj utakmici serije i sada su na poraz od kraja sezone.

Los Anđeles Lejkersi izgubili su u Minesoti od Timbervulvsa 113:116 i sada gube u seriji 1-3. Pribijeni uz zid, Lejkersi su na rubu eliminacije nakon meča u kojem je Ostin Rivs promašio trojku iz ugla za produžetak.

Svaki igrač Losa Anđeles Lejkersa u petorci koja je izašla na teren poslije poluvremena igrao je svaki minut do kraja. U dramatičnoj završnici, taj tim je ispustio vođstvo 99:90 koje je imao osam minuta pe kraja, a sa njim i pobjedu.

Minesota je potpuno otvorila završnicu, a onda je Lebron Džejms jako važnom blokadom sačuvao koš Lejkersa u preposljednjem minutu, Potom je Dorijan Fini Smit pogodio trojku za vođstvo tima iz El-Eja, 113:111 i nakon toga je Džejms stupio u prvi plan, ukradenom loptom Nazu Ridu, za koju se nije nagradio pogotkom za tri poena za 116:111. Da je pogodio, ta trojka bi vjerovatno utakmicu nepovratno prevela na stranu Lejkersa.

I kao što smo već navikli u ovom plej-ofu, to je bio uvod u još drame.

Entoni Edvards stavio tačku

Džejden Mekdenijels donio je košem uz faul prednost Minesoti 114:113 u posljednjem minutu, uslijedila je izgubljena lopta Lebrona Džejmsa, poslije koje je Entoni Edvards iznudio dva penala i iskoristio oba - za 116:113. Dončić je nakon toga preveo loptu na polovinu domaćina, dodao je do Rivsa koji je imao otvorenu poziciju u ćošku i nije pogodio.

Lejkersi sada više nemaju pravo na kiks u seriji koja će biti nastavljena u Los Anđelesu, utakmicom u "Kripto kom" areni u četvrtak, 1. maja, od 4 časa ujutru prema našem vremenu. Do tada će vidno umorni i iscrpljeni igrači Džej-Džej Redika morati da dođu do daha i do rješenja za igru energičnijih i spremnijih "vukova", koje je ponovo predvodio maestralni Entoni Edvards sa sa čak 43 ubačena poena, uz devet skokova, šest asistencija i šut za tri 5/10. U pobedničkom timu uz njega su se istakli i Džulijus Rendl sa 25 poena i prisebni Džejden Mekdenijels sa 16.

U Lejkersima je kompletno drugo poluvrijeme iznijela ova petorka, bez izmjena:

Luka Dončić (38 poena, 5/12 za tri)

Lebron Džejms (27 poena, 12 skokova, 8 asistencija)

Rui Hačimura (23 poena, 5 skokova)

Ostin Rivs (17 poena, 7 skokova)

Dorijan Fini-Smit (6 poena, 8 skokova, 6 asistencija)





Minesota se sada pita za sve

"Vukovi" su fenomenalno ušli u najzanimljiviju seriju prve runde drafta uz onu koju igraju Denver i Klipersi, "brejknuli" tim iz El-Eja u gostima 117:95 i odmah mu oduzeli prednost domaćeg terena (1-0). Dončić je potom sa 31 ubačenim poenom predvodio Lejkerse do izjednačenja u seriji (1-1), ali serija je zatim otišla u Mineapolis, gdje su Timbervulvsi pobijedili u oba meča, zaključno sa nedjeljnom dramom.

Ako u četvrtak ostvari još jednu pobjedu u Los Anđelesu, Minesota će već biti u polufinalu Zapada i čekaće pobjednika serije Golden Stejt - Hjuston (trenutno 2-1). Sa druge strane, ako Lejkersi odbrane domaći teren igaće se bar još jedna, šesta utakmica, i to samo dan kasnije, u petak, 2. maja.