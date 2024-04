"Kukoč je ekstremno vezan za Divca": Draženov brat odgovorio Toniju za potcjenjivanje Jokića!

Da li je Nikola Jokić već sada bolji od Divca, Rađe i Sabonisa? Kukoč oko toga ima dilemu, pa je nastala prava zbrka.

Izvor: MN PRESS

Izjava proslavljenog hrvatskog košarkaša Tonija Kukoča da Nikola Jokić "još nije bolji od Rađe, Divca i Sabonisa", uz šta dodaje da to ne znači da neće biti, podigla je veliku buru na Balkanu prije svega zbog različitih interpretacija. Mnogi su osudili Kukoča zbog takvih riječi, nešto manje je onih koji su podržali tu tvrdnju, dok je uvijek zanimljivo čuti i šta kaže čuveni Aco Petrović, košarkaš i trener čije mišljenje uijvek "odjekne".

"Mislim da smo počeli da živimo u demokratskom društvu. Kukoč ima pravo na svoje mišljenje, lično mislim da je on ekstremno vezan za Divca, on jednostavno treba biti poštovan bez obzira na to što mnogi od nas misle drugačije", rekao je Petrović dok je gostovao na HRT.

"Mislim da je ovo što Jokić radi nešto što je fantastično, neponovljivo i da je već ovog trenutka najbolji centar svijeta", poručio je brat Dražena Petrovića, jedna od rijetkih legendi koja "novu košarku" ne gleda nostalgičnim očima.

Šta je još Toni Kukoč, bivši saigrač Majkla Džordana u Čikagu, rekao o Jokiću u intervjuu za Sportklub? Iz njegovih riječi može se vidjeti da ga cijeni, ali da jednostavno želi da pokaže i da su igrači iz devedesetih bili "zvjerke":

"Jokić je posljednjih nekoliko godina najbolji igrač, osvojio je prvenstvo, MVP je... Da staviš bilo koga drugoga reći ćeš da ima bolju ‘atletiku’ od Jokića, skočniji je od njega, jači je, iako je on mnogo napredovao u posljednjih nekoliko godina što se toga tiče, ali njegova glava, njegovi ‘kolutići’ se stalno vrte, on predviđa, on vidi, on manipuliše sam sa sobom. On utakmicu dovede na svoju brzinu, koja njemu odgovara, a on na toj brzini brže misli, brže reaguje, pametnije nego svi ostali i onda kažeš da li je moguće da on to uradi, da ima svaku utakmicu ‘tripl dabl’, ali sa 30 poena, 15-20 skokova, 15-20 asistencija, ali to sve dolazi iz njegove glave", dodao je Splićanin.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!