"Od Jokića bih napravio piletinu, tukao bih mu i braću": Šek prozivao Srbina, a ne zna ni odakle je

Šekil O'Nil na vrlo nepristojan način govorio o Nikoli Jokiću i njegovoj braći. Ne toliko ni zbog toga što se šalio da bi od njega "napravio piletinu", nego što nije znao odakle je najbolji košarkaš svijeta.

Srpski košarkaš Nikola Jokić igra istorijsku sezonu u NBA ligi i kako sada stvari stoje završiće je sa tripl-dabl prosjekom, što je do sada uspjelo samo još dvojici košarkaša - Oskaru Robertsonu i Raselu Vestbruku. Ipak, ima i onih koji misle da to nije najbolja sezona nekog centra u NBA ligi i često se spominje 2001. u kojoj je dominirao Šekil O'Nil.

Upravo je Šek bio upitan da prognozira kako bi se završio meč u kome bi se sa jedne strane našli O'Nil iz 2001. i Jokić iz 2025. na šta je imao očekivano interesantan odgovor, ali možda malo više poštovanja ne bi odmoglo.

"Bila bi to slovenska piletina... Ili odakle god da je. Slovenija? Onda slovenačka piletina", rekao je Šekil O'Nil insistiravši na tome da bi dominirao u reketu i natjerao Jokića da šutira trojke, u čemu sigurno ne bi bio nadmašio njegove dvojke: "Razbio bih ga. Ja bih imao 40 poena, moraće da me čuvaju sa dvojicom igrača, dao bih više dvojki nego on trojki. Vidjeli biste, garantujem vam ja to".

"I isto tako bih natjerao njegovu braću da se tuku sa mnom", rekao je Šekil O'Nil na šta su ga upitali da li je uopšte vidio njegovu braću Strahinju i Nemanju:"Imam i ja braću. Čekajte, zar vi niste vidjeli moji braću? Srpska piletina".

Dakle, na kraju je bar "ubo" iz koje zemlje dolazi Nikola Jokić, već pet godina najbolji košarkaš svijeta, dok je potcijenio i Janisa Adetokunba za koga je rekao da bi od njega "napravio giros", iako je prije samo nekoliko dana Lebron Džejms recimo tvrdio da bi Grk davao 250 poena po meču sedamdesetih.

Što se tiče Jokića, malo poslije ovih riječi Šekila O'Nila odigrao je istorijski meč za Denver i ubacio je 61 poen, ali je zbog velikog kiksa Rasela Vestbruka doživio bolan poraz u posljednjim sekundama meča.