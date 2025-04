Jokiću rekli ko ga je prozvao "najboljim svih vremena": Sve su očekivali sem ovakve reakcije

Pogledajte kako je Nikola Jokić reagovao na lijepe riječi Entonija Edvardsa nakon što je Somborac ubacio 61 poen.

Nikola Jokić odigrao je istorijsku utakmicu prethodne noći i postigao je 61 poen, što je najviše što je uspio na jednoj NBA utakmici u karijeri. Uz to, Jokić je imao i po deset skokova i asistencija, dvije ukradene lopte, a šutirao je opet odlično (18/29) i samo je glupost Rasela Vestbruka na kraju uticala da po lošem pamti meč sa Minesotom. Zbog njegove greške, na kraju drugog produžetka, Denver je izgubio od Minesote 140:139.

"Iscrpljujuća utakmica, oba tima su vodila, mijenjali smo se u prednosti.... Pitao me je par puta trener kako sam, vjerovao mi je vjerovatno kada bih rekao da mogu da igram", rekao je Jokić o "statusu Supermena" koji je dobio u Denveru poslije 52 minuta, odmah nakon oporavka od povrede.

S druge strane, taj status "Supermena" dao mu je i Entoni Edvards iz Minesote, ali zbog toga kako je odigrao u ta 52 minuta. Poslije meča je istakao da je Jokić možda najbolji košarkaš svih vremena: "Nikola Jokić... Brate. O moj bože. Jokić je najbolji igrač kojeg sam ikada vidio, a da sam igrao protiv njega. Sem mene samog. On je nestvaran", poručio je odmah nakon meča "novi Majkl Džordan" čije su riječi prenijeli Jokiću.

Kada ih je čuo, Jokić se nasmijao i poručio: "To je smiješno", a potom je u svom stilu počeo da hvali košarkaša koji je o njemu pričao lijepe stvari i učinio da mu bude neprijatno: "Edvards je bio baš poseban večeras. On je poseban i to rade superstarovi".

Što se tiče kiksa Rasela Vestbruka, nije htio da ga kritikuje i pružio mu je podršku: "To se dešava, to je košarka, sigurno nije htio da napravi faul, imao je najbolju namjeru kada se dogodilo to što se dogodilo. Bila je kontra, vjerovatno nije trebalo da jurimo faul, tako da je bila dobra odluka da se ide na polaganje, ali promašili smo. To je još jedna utakmica, navikli smo se na ove stvari, sutra se neću sjećati da sam igrao toliko minuta, pa ćemo vidjeti", dodao je on.

