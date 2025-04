"Jokiću na čelu piše da je čovjek iz naroda": Javio se njegov kum, progovorio o igranju za Srbiju

Nebojša Vagić, kum Nikole Jokića, pričao je o njemu, igranju za reprezentaciju Srbije i detaljima koje neki nisu znali o najboljem košarkašu na planeti.

Izvor: printscreen/youtube/rts/MN Press

Nikola Jokić voli Srbiju i uživa da igra za reprezentaciju. To je potvrdio njegov kum Nebojša Vagić i neko ko ga odlično poznaje. Zapušio je usta svim onima koji pričaju suprotno i koji napadaju najboljeg košarkaša na planeti. Ima drugačije mišljenje i objašnjava šta je u stvari istina oko svega toga.

Javno je o tome pričao, pred kamerama. "Ne da voli, nego prosto, jako su ga pogađale neke priče, to je netačno. On je veliki i lokal patriota i patriota u svakom tom smislu, naravno da voli da igra za svoju zemlju, za svoj narod. On je čovjek iz naroda i po njemu se to vidi. ne znam kome može da padne na pamet da to nije tako, na čelu mu piše da je čovjek iz naroda. Svi mi u Somboru ga poznajemo kao čovjeka iz naroda. Po pitanju te odgovornosti, da želi da učini za svoj narod, to mu je šansa, to hoće, njemu to treba i ne traži ništa zauzvrat", rekao je Vagić u emisiji "Oko" na "RTS".

Pričao je i kakvog je Nikolu zatekao prije Svjetskog prvenstva na koje nije mogao da ide. "Sezona prije toga bila je ne iscrpljujuća, ne mogu da se setim tačnih riječi, izgledao mi je kao bolesnik, sav je bio nadut, pun vode, od svih tih napora. Ne da je bio umoran, nego samljeven od toga. Morao je da ide kod doktora Ogija na masaže, pa tek smo onda počeli da treniramo, pa se osjećao bolje, bio je u nekom stanju koje ne možemo da prepoznamo, mi ne možemo toliko da budemo umorni, on ni za šta nije bio spreman. Onda je trebalo da bude reprezentacija, pa nova NBA sezona."

Imao je i slikovit opis o Nikoli i njegovom stilu igre. "Moj mačak kad promaši vrapca u letu ne tuguje, nego čeka da opet vrabac poleti. Mislim da se Nikola tako ponaša, ne pridaje značaj tome što je bilo, nego čeka vrapca da ga opet prigrabi. Zato je uspješan, ne tuguje, ali će sljedeći put kandže da budu oštrije da uhvati tog vrapca koji će da napravi grešku", prepričava Vagić.

Šta kaže selektor Pešić?

U istoj toj emisiji o njemu je pričao i selektor Srbije Svetislav Pešić. "Mi smo poznata nacija da idemo iz krajnosti u krajnost, sada ga hvalimo, kunemo se i klanjamo se, a kada nije mogao da igra Svetsko prvenstvo i nešto drugo, osuđivali smo ga ili tako nešto. Kada smo krenuli u Manilu primjera radi, onda smo krenuli bez njega, proglasili su nas ne 'indijancima', šta tražimo tamo kad Jokić ne igra", u svom stilu kaže Pešić.

Ispričao je i šta mu je Nikola rekao. "Odgovoran je momak, on će da dođe u reprezentaciju, ali samo pod uslovom da bude mentalno i fizički spreman, ako se tako ne osjeća, onda ne želi da smeta. To su njegove riječi 'ja ne želim da smetam, jer nisam dovoljno pripremljen, jer znam da se od mene očekuje maksimum kad dođem, to očekujem i od sebe, ako nisam spreman za to, onda nisam taj od koga se očekuje sve to'", zaključio je Pešić.