Upravo je završeno najkraće gostovanje ikad: Na meč Lige šampiona stigli su "pješke"

Malme i Kopenhagen oborili su rekord - njihovo gostovanje najkraće je u istoriji međunarodnih susreta

Izvor: EPA/Mads Claus Rasmussen

Završena je prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona u kojoj su se sastali Malme i Kopenhagen, susret je završen bez golova (0:0), ali ostaće upamćen na jedan zanimljiv način. Ovaj meč zabilježen je kao najkraća udaljenost inostranih gostovanja u istoriji međunarodnih susreta.

Za ovaj meč Kopenhagenu je bilo potrebno da pređe svega 40 kilometara, to su učinili tunelom, ali i preko mosta. Svega osam kilometara vozi se iznad površine, prolazi se pored ostrva Perberholm, a onda slijedi četiri kilometara dug podmorski tunel.

Ipak, utakmica nije bila atraktivna i vrijedna pažnje kao što su to bile informacije o transportu igrača. Susret je završen bez golova, uz ujednačenu inicijativu obje strane. Ipak, Kopenhagen je imao malo više prilika da dođe do gola, pokušavao je to i iz kornera kojih je imao sedam, ali bezuspešno. Treneri oba tima su izmenama u drugom poluvremenu pokušali da ritam meča prenesu na svoje strane, ali ponovo nije bilo značajnijih promena.

Šampioni Švedske i Danske sastaće se ponovo 12. avgusta od 19 sati i tada će jedan obezbijediti plasman u dalju fazu takmičenja.

Koje gostovanje je bilo najdalje?

Meč Malme-Kopenhagen postao je gostovanje sa najkraćom distancom, prethodno su taj rekord držali Bratislava i Beč između kojih je svega 53 kilometara puta. A, koje gostovanje je bilo najdalje? Riječ je o susretu Benfike i Astane - udaljeni su skoro 7.500 kilometara, što je bilo 22 sata puta avionom.