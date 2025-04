"Povlačim šta sam rekao o Đokoviću": Vilander se uplašio svojih riječi, pa se brže-bolje ispravio

Mats Vilander predomislio se zbog onoga što je rekao o Novaku Đokoviću i brže-bolje se ispravio pred Rolan Garos.

Srpski teniser Novak Đoković pokazao je visok nivo tenisa na mastersu u Majamiju i vidjeli smo da mu je malo nedostajalo da dođe do 100. titule u karijeri, ali kada već nije uspio na betonu u Americi - pokušaće to da uradi na šljaci. Neki kažu da mu je to najslabija podloga, iako ima čak tri pehara sa Rolan Garosa, ali posle onoga što smo vidjeli prethodnih nedelja mnogi su počeli da se "ujedaju za jezik".