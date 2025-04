Viktor (26) je nova Zlatna kopačka Evrope: Krije lice od svih, a bolji je od Salaha, Embapea i Levandovskog

Viktor Đekereš je najefikasniji napadač u Evropi. Jako malo mu nedostaje od osvajanja prestižnog priznanja - Zlatne kopačke za najboljeg strijelca.

Izvor: MIGUEL RIOPA / AFP / Profimedia

Napadač Sportinga, Šveđanin Viktor Đokereš (26) dao je četiri gola u ubjedljivoj pobjedi protiv Boaviste u nedjelju uveče (5:0) i na taj način izbio na čelo trke za Zlatnu kopačku Evrope.

Ove sezone golgeter iz Stokholma postigao je 52 pogodka na 48 utakmica, uključujući šest u Ligi šampiona, a čak 38 u portugalskom prvenstvu. Iz te lige stigao je i posljednji osvajač Zlatne kopačke van Top 5 liga, Mario Žardel. Slavni napadač Portoga uspio je to osvoji to prestižno priznanje u sezoni 2001/02 i trebalo je da prođe skoro četvrt vijeka da dobije izvjesnog nasljednika.

S obzirom na to da se u portugalskoj ligi golovi množe sa 1,5, a u Top 5 liga sa 2, jasno je koliko će mu biti teško u daljoj borbi protiv rivala kao što su Mohamed Salah (56 poena), Robert Levandovski (50), Hari Kejn (40), Mateo Retegi (48), Kilijan Embape (44), Aleksander Isak (44)...

Kako se određuje najbolji?

Izvor: transferamrkt.co.uk

UEFA je 1996. godine ustanovila sistem bodovanja prema kojem se bodovi računaju na osnovu UEFA koeficijenata nacionalnih liga u prethodnih pet sezona. U Top 5 liga golovi se množe sa dva, od 6. do 22. pozicije sa 1,5, a od 22. mjesta pa nadalje sa jedan.

Od kada je ustanovljeno to pravilo samo su dvojica napadača van Top 5 liga osvojila ovo veliko priznanje - Henrik Larson 2001. kao napadač Seltika i Mario Žardel 1999. i 2001. godine kao napadač Portoa.

Ko je Viktor Đekereš?

Viktor Đekereš rođen je u Švedskoj u porodici mađarskih korijena i ima i državljanstvo te zemlje, iz koje je u Stokholm stigao njegov deda. Njegov otac Stefamn Đekereš takođe je bio fudbaler i igrao je za manje poznate švedske klubove.

Viktor je ponikao u Bromapojkarni, igrao je za Brajton, Sent Pauli, Svonsi i Koventri, iz kojeg je 2023. došao u Portugal. "Lavovi" iz Lisabona oborili su klupski rekord u visini iznosa za plaćeno obeštećenje (20 miliona evra) i bio je to sjajno uložen novac.

Ove sezone, Šveđanin vuče ekipu u borbi za titulu u kojoj su Sporting i Benfika tri kola prije kraja izjednačeni na vrhu tabele sa po 75 bodova.

Golove uvijek slavi na isti način, neće da otkrije zašto

Viktor Đekereš ne želi da otkriva zašto krije lice dok slavi golove.

"Bilo je mnogo nagađanja i niko nije bio ni blizu. Ni da je to zbog Hanibala Lektora, ni zbog Betmena... I da, jeste tajna i to mogu da otkrijem, ali nije sada trenutak", kazao je on 2023. godine u intervjuu za Aftonbladet.

Ipak, prošlog ljeta portugalski mediji otkrili su da tako slavi golove inspirisan Bejnom, likom iz američkih stripova i negativcem iz serijala o Betmenu.

Najviše Zlatnih kopački kod Mesija, jedna i na "Marakani"

Izvor: MN PRESS, Tomislav Mihajlovic



Legendarni napadač Crvene zvezde Darko Pančev osvojio je Zlatnu kopačku 1991. godine, u sezoni u kojoj je bio jedan od lidera crveno-bijelih u pohodu na titulu evropskog šampiona.

Apsolutni rekorder je Leo Mesi, koji je od 2010. do 2019. čak šest puta dobijao to prestižno priznanje, ispred Kristijana Ronalda, četvorostrukog pobjednika. U tekućoj deceniji samo je Robert Levandovski uspio da dva puta osvoji Zlatnu kopačku, 2021. i 2022. godine, a prošle godine osvajač je bio Hari Kejn.