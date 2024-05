Preminuo trener koji je napravio zvijer od Tonija Kukoča i prodao ga u NBA!

Napustio nas je najveći košarkaški stručnjak koga je imala Jugoslavija, a možda i Evropa!

Velika tragedija je pogodila srpsku košarku kada je u 79. godini preminuo veliki Milivoje Karalejić. Jedan od najvećih imena srpske i jugoslovenske košarke, a svakako najpoznatiji trener za fizičku spremu košarkaša koga je Evropa imala napustio nas je nakon decenija plodonosnog i pionirskog rada.

Što kao trener praktičar, što kao profesor radio je bukvalno decenijama, a neki od najvećih košarkaša u istoriji su mogli da mu zahvale na sjajnom individualnom radu nakon koga su napredovali u karijerama.

Radio je sa Vladom Divcem, Sašom Obradovićem, Milanom Gurovićem, Teomanom Alibegovićem, Dejanom Tomaševićem, Sašom Đorđevićem ali i Markom Gasolom i Gregorom Fućkom. Ipak to što je "na prevaru" napravio zvijer od Tonija Kukoča!

KAŽE MENI KUKOČ - NE SMIJEM DA TRENIRAM!

Legendarni Karaleja bio je desna ruka Svetislava Pešića na kultnom prvenstvu svijeta za igrače do 19 godina u italijanskom Bormiju. Okupila se selekcija Jugoslavie u nikad jačem sastavu, tu su bili Vlade Divac, Nebojša Ilić, Miroslav Pecarski, Teoman Alibegović, Saša Đorđević, Slaviša Koprivica, ali i Dino Rađa i Toni Kukoč. Naravno favoriti za zlato su bili Amerikanci sa Gerijem Pejtonom, Lerijem Džonsonom i Stivenom Tompsonom, ali uz fantastičnog Kukoča naš tim je uspio da dođe do zlata. A Kukoća je na ovom turniru spremio upravo profesor Karalejić i to "na prevaru"!

"Ja sam napravio radne stanice i svi rade od jedne do druge, samo Kukoč ne radi. Pitam ga ja o čemu se radi. Kaže on meni: 'Šjor Profesor, meni su naredili iz kluba da ne radim sa tegovima jer još rastem'. Ja mu kažem vidjeću ja sa tvojim trenerom, pa ćemo se dogovoriti. Tada je trener bio tamo Slavko Trninić. Naravno da mi nije ni palo na pamet da zovem Slavka Trninića, nego sam Kukoču rekao da sam se čuo sa trenerom i da je sve u redu i da može da radi Kad je on krenuo, kad je vidio da mu se muskulatura zateže, tonizira, nije poslije ispuštao tegove iz ruku. Trenirao je redovno", rekao je jednom prilikom Karalejić.

Pripreme za Bormio odrađene su u Pirotu na Staroj planini i brojni reprezentativci su se sa mukom prisećali čuvenih 250 stepenika koje je Karalejić zahtjevao da se istrče svaki dan. A upravo su partije protiv Amerikanaca ubijedile Čikago da tada golobradog Kukoča uzmu na draftu 1990. godine.

KOŠARKAŠKO REMEK-DJELO SA JUGOSLAVIJOM

Nakon uspjeha u Bormiju nije htio Svetislav Pešić da pušta Karalejića od sebe, pa ga je poveo i u Albu gdje su dominirali njemačkom košarkom sa Sašom Obradovićem i Teomanom Alibegovićem u sastavu. A kada je Kari preuzeo nacionalni tim, znao je ko mu je potreban. Već je u sastavu bilo mnogo iskusnih igrača, bili su tu i neki povrijeđeni i znalo se ko je potreban da ih vrati u pravu formu.

"Ja sam ostao u Albi još godinu dana, jer sam imao ugovor, a Pešić je 1999/00 sezonu bio u Kelnu godinu dana i onda je poslije toga odmarao jednu sezonu gdje je bio na usavršavanju u Sakramentu kod Divca i Stojakovića. E, onda se dogodilo da je 2001. preuzeo reprezentaciju Jugoslavije i tu smo nastavili saradnju, a epilog svi znaju. Osvojene su titule prvaka Evrope 2001. i svijeta 2002. u Indijanopolisu. Tim je bio podmlađen, ali smo imali ključne igrače Bodirogu, Stojakovića, Gurovića, Tomaševića, Obradovića, koji se vratio iz povrede i koga sam osposobio da igra prvenstvo. Atmosfera dobra, radili smo sjajno, a oni su bili željni afirmacije i superiorno smo osvojili to EP. Sljedeće godine je bio Indijanopolis, i najveća pobjeda na izvoru košarke, to je remek-djelo!", istakao je on.

KO JE NAPRAVIO ZVIJER OD MARKA GASOLA? ZNAMO!

Radio je sa svim najvećim legendama jugoslovenske košarke profesor Karalejić, ali ipak možda i najveći njegov uspjeh je Mark Gasol! Kada je došao u Đironu zatekao je jednog bucmastog klinca sa mnogo talenta, ali i 135 kilograma težine!

"Poslije Rima smo bili tu jednu sezonu u Đironi sa Mark Gasolom i Gregorom Fućkom. To je zanimljiva priča. Poslije nas je u Barselonu došao Duško Ivanović, koga je doveo Zoran Savić, koji je postao generalni menadžer. Dok smo mi bili u Barseloni, doveli smo Marka Gasola, koji je imao problem sa kilogramima, čak 135 kg je imao. Mi smo ga doveli iz Amerike. On je završio srednju školu u Americi, a inače je iz ugledne porodice ljekara koji su jako dobro situirani. On je htio da se vrati u SAD na studije, ali mi smo počeli pripreme sa Barselonom i prepoznali smo talenat u njemu. Ali, je imao 135 kilograma sa 19 godina. I onda smo mu predložili da ostane godinu dana da proba i da vidi da li može. Ostao je sa nama i tu je nastala borba da smrša. Ima 213 visine i 135 kila loša hrana koka-kola, hamburgeri itd. Tako je ostao 2003/04 sezonu u Barseloni. Poslije kad smo mi otišli, Duško Ivanović ga je zakucao za klupu, njega i Fućku. Marka je sklonio iz ekipe, jer je ponovo imao 135 kila, a taman je došao na 115 kod nas. Tako da smo ih mi uzeli od Barselone i 2007. godine sa Đironom osvojili Evročelendž Kup. On je poslije otišao u NBA u Memfis", objasnio je Milivoje Karalejić.

Milivoje Karalejić sahranjen je na Novom bežanijskom groblju 23. maja 2024. godine. Bio je jedan od nevjerovatnih ljudi koji su svojom genijalnošću pomjerali granice sporta i koji su natjerali cijeli svijet da se divi "jugoslovenskoj školi košarke". Vječna mu slava i hvala.

