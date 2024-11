"Ovako gubi kompletna košarka!": Nebojša Čović se oglasio o vječitom derbiju i meču reprezentacije

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je o preklapanju termina Evrolige i FIBA.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaška reprezentacija Srbije odigraće dva meča protiv Danske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u košarci 2025. godine, a predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović istakao je da je sam KSS uradio sve da omogući najbolje moguće uslove košarkašima da se iz Kopenhagena vrate sa pobjedom. Naglasio je i da poziva navijače da tri dana kasnije napune "Pionir" kako bi pokazali podršku nacionalnom timu.

"Što se Košarkaškog saveza Srbije tiče i smo stvarno sve uradili i potpredsjednik za mušku košarku Nenad Krstić, generalni sekretar Filip Sunturlić, ja i cijela ekipa na čelu sa selektorom Pešićem. Naravno uvijek idemo na pobjedu, ali ako ste bili sinoć na treningu vidjeli ste nešto što je drugačije, što je novo, a to je jedan skup mladosti i iskustva. Nama su počele pripreme zua novi olimpijski ciklus sa ovim kvalifikacijama i utakmicom sa Danskom. Sve je obezbijedeđeno, sada je na Pešiću da on izabere tim za prvu utakmicu prozora, ja mislim da će tim za drugu utakmicu u Beogradu biti nešto drugačiji. Ono što je nama važno je da uvažimo tu našu reprezentaciju i žensku koja je uradila dobar posao. A to će se vidjeti na drugoj utakmici u "Pioniru". Na vama je da prenesete poziv da što više ljudi dođe na utakmicu, da napunimo "Pionir" i da pozdravimo reprezentaciju", rekao je Nebojša Čović.

On je sa novinarima razgovarao nakon konferencije za medije Košarkaškog kluba Crvena zvezda na čijem je čelu bio donedavno, a prokomentarisao je i činjenicu da će se duel sa Danskom u Skandinaviji odigrati istog dana kao i "vječiti derbi" u okviru 11. kola Evrolige.

"Preklapa se u danu, ali mislim da se u Danskoj igra u 18 časova, a derbi se igra u 20 časova. Mi na to ne možemo da utičemo jedino što moramo da izrazimo žaljenje, da nikako ne može da se napravi dogovor između FIBA i Evrolige. Koliko sam ja informisan, mislim da je dogovor napravljen za februar mjesec, za drugi prozor, što je dobro. E sad, zašto nije sada? Mislim da ovako gubi kompletna košarka. Nije važno da li FIBA, da li Evroliga, ali gubi jednostavno kompletna košarka i to su pokazatelji koji navode da će u najskorije vrijeme biti potrebno da se prave određene modifikacije. Kada pogledam preko medija, mislim da košarke ima jako puno, ali plašim se da to može da dovede do ozbiljnog zasiženja, a to se onda manifestuje kroz finansije. Ako je velika ponuda na tržištu, onda TV prava padaju. No, vidjećemo. Generalno je komplikovana situacija na globalnom nivou, važno je da sport opstane", dodao je Čović.

Pogledajte 04:35 Nebojša Čović Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Pozdravio je Nebojša Čović i to što će na ovom duelu vječitih rivala biti navijača oba kluba. Partizan će dobiti kontigent od 1.000 karata. "Ja mislim da naravno da me raduje, ono što sam ja zastupao dok sam bio u Crvenoj zvezdi bez obzira na sve probleme sa kojima smo se susretali to je da napravimo podjelu dvorane. Bez obzira da li je Zvezda domaćin ili Partizan. Mislim da treba ići ka normalizaciji odnosa, sad, da li će se to dogoditi to najmanje zavisi od navijača. Puno zavisi od rukovodstva klubova i svega što se događajlo u prethodnom periodu. Ko je toga svjestan ili nije, ko može to da gleda sa manjim stepenom ostrašćenosti i realnije, vidjećemo", završio je Nebojša Čović.