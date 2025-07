Trener Zrinjskog nakon eliminacije od Slovana: "Bolja ekipa ide dalje"

Trener Zrinjskog Mario Ivanković komentarisao je eliminaciju od Slovana.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Zrinjskog sa ukupnih 6:2 eliminisani su iz drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona od Slovana koji je večeras uspio izvući remi u Mostaru, iako su „plemići“ imali dva gola prednosti.

Trener Zrinjskog Mario Ivanković nakon meča bio je jasan – bolja ekipa ide dalje.

„Na kraju definitvno bolja ekipa ide dalje. Mi smo danas odigrali jednu borbenu mušku utakmicu i taktički dobru do nekih pet minuta prije kraja. Kada smo poveli 2:0 počeli smo, pogotovo kod prvog gola, malo više da napadamo i jednostavno oni su ekipa koja to odmah kazni. Kod drugog gola bila je jedna tehnička greška našeg igrača. Na kraju žal poslije vodstva tog što nismo dobili utakmicu. Mislim da su momci pokazali da mogu i znaju, a trebamo ovim putem da nastavimo i mislim da će već u narednoj utakmici biti to puno bolje."

Greške su skupo koštale Zrinjski u ovom dvomeču, a toga je svjestan i šef stručnog štaba mostarskog kluba.

„Nama nedostaju ove jake utakmice i ozbiljni protivnici koji te kazne za svaku sitnicu. Mislim da ovih šest golova, mi smo za četiri krivci. Gledamo da popravljamo to, imamo šta imamo, tri štopera nam nedostaju. Borimo se i nadamo se da ćemo u idućem kolu odigrati bolje, pogotovo defanzivno, a prema gore ćemo uvijek nešto napraviti“, dodao je trener Zrinjskog.

„Plemiće“ sada, gotovo sigurno, očekuje dvomeč protiv Brejdablika u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a pobjednik ovog duela imaće zagarantovan nastup u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

„Bilo bi stvarno super da ponovimo tu godinu i da izborimo Konferencijsku ligu. Naš cilj jeste jedna od grupa i da ponovimo taj uspjeh niko ne bi bio sretniji od nas. Nadamo se da će nam se neki igrači vratiti. Imamo dosta problema, ali i dečki koji manje igraju su pokazali da kad uđu daju svoj maksimum. Uglavno biće nas. Nije nam prvi put da imamo te probleme“, dodao je on i za kraj prokomentarisao duel sa Islanđanima.

„Dolazi nam ozbiljna ekipa koja je u punoj snazi i pola prvenstva. Neće biti lako, ali ako budemo imali pristup i karakter kao večeras, mislim da možemo napraviti dobre stvari. Mislim da nije prednost što prvi meč igramo ovdje, znamo da će biti teško igrati gore na umjetnoj travi. Probaćemo u Mostaru napraviti bilo kakvu prednost u Mostaru da bi nam koliko-toliko bilo lakše gore“, zaključio je Mario Ivanković.