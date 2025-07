Trener Zrinjskog pred revanš sa Slovanom: "Moramo osvjetlati obraz, ne tangiraju me priče o otkazu"

Mario Ivanković, šef struke Zrinjskog obratio se medijima uoči revanš utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Slovana iz Bratislave.

Izvor: Youtube/HŠK Zrinjski

Nakon poraza od 4:0 u prvoj utakmici u Bratislavi, Ivanković je odlučan da"plemići" pokažu bolju igru u Mostaru.

"Naravno da ćemo raditi sve da sutra osvjetlamo svoj obraz. Želimo odigrati puno bolju utakmicu i uraditi sve da dođemo do pobjede", rekao je Ivanković, naglašavajući da je poraz u Bratislavi bio previsok, ali da je Slovan pokazao kvalitet.

"Prva dva gola primili smo kroz tunele u centralnoj liniji, a osjetilo se neigranje nekih iskusnih igrača, posebno u posljednjoj liniji gdje smo ostali i bez (Hrvoja) Barišića prije utakmice. Možda je realno da je Slovan trenutno bolja ekipa, ali mi moramo bolje".

Trener Zrinjskog istakao je izazove s kojima se tim suočava, uključujući povrede igrača, ograničen broj prijateljskih utakmica u pripremnom periodu.

"Imamo problema s povredama cijelo vrijeme, pogotovo ovaj proljetni dio. Neki igrači koji su došli još nisu spremni, a za neke poput (Darka) Velkovskog, koji nije igrao pola godine zbog povrede, treba nam mjesec dana ili više da uđu u ritam", objasnio je Ivanković.

Dodao je da se (Matej) Šakota očekuje u punom pogonu za prvenstvene utakmice, dok će sutrašnji sastav pretrpjeti promjene, uz moguće uključivanje igrača poput Marijana Ćavara ili Tomislava Kiša.

Ivanković je naglasio važnost sutrašnje utakmice, uprkos činjenici da Zrinjski nema baš mnogo šansi da prođe dalje, ali ipak nastavlja evropsku kampanju bez obzira na ishod.

"Ova utakmica nam znači iz rezultatskog aspekta, za koeficijent, ali i da pokažemo da možemo igrati kao ekipa. Ako ispadnemo, čeka nas ozbiljan protivnik sa Islanda koji je već u zavidnoj formi. Moramo iskoristiti priliku da ustalimo 12-13 igrača i budemo spremni za prvenstvo".

Odgovarajući na pitanja o medijskim napisima o mogućoj smjeni, Ivanković je ostao smiren.

"Nisam razgovarao s upravom o tome. Čitam svaki dan o novim trenerima, ali to me ne tangira. Moj stručni štab i ja radimo maksimalno, kao i igrači. Pokazali smo to osvojenim prvenstvom prošle godine, uprkos svim sumnjama. Nastavljamo dalje, vjerujemo u svoj rad",zaključio je Ivanković, dodavši da je fokus na sutrašnjoj utakmici i boljoj igri, posebno u defanzivi i organizaciji napada, gdje je tim u Bratislavi podbacio.

Zrinjski će u utorak na stadionu "Pod Bijelim brijegom" pokušati da barem stigne do pobjede protiv Slovana, kako bi što spremnije dočekao početak Premijer lige BiH, kao i učešće u trećem pretkolu Lige Evrope, gdje ih očekuje vrlo izvjesno islandski Breidablik, koji je u prvom duelu sa poljskim Lehom deklasiran rezultatom 7:1 (5:1).

(MONDO)