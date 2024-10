"Divac nije gazio hrvatsku zastavu, bio sam tamo": Paspalj progovorio o događaju koji je promijenio istoriju

Žarko Paspalj progovorio je o raspadu Jugoslavije, potezu Vlade Divca o kom se i danas priča...

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/Youtube/Printscreen

Reprezentacija Jugoslavije pobijedila je SSSR u finalu Svjetskog prvenstva, osvojila titulu (92:75), ali je taj uspjeh skoro pa potpuno pao u zaborav. Zašto? Zato što se tada u Buenos Airesu dogodila situacija o kojoj se priča i dan-danas. Vlade Divac zaustavio je jednog hrvatskog navijača i oteo mu ustašku zastavu...

Pokrenulo je to potpuni haos koji je na neki način bio loš znak za sve što će da usljedi. Raspad Jugoslavije i potpuni haos. O tom detalju pričao je legendarni Žarko Paspalj koji je bio na parketu. "To je situacija koju možemo da interpretiramo različito. Objektivno, to nije bilo gaženje simbola jedne države koja je kasnije nastala, dogodilo se u trećoj državi kada smo svi bili zajedno. I da se bilo koja druga zastava tada tu pojavila isto bi se dogodilo. Poslije svega toga nije lako objasniti ljudima. Priča se i dan-danas da je to bio njegov udarac na hrvatsku državu i na hrvatsku zastavu što nije tačna interpretacija. Bio sam tamo i sve sam vidio. Znam da bi se dogodilo i sa bilo kojom drugom zastavom da se tu pojavila", rekao je Paspalj za "Večernji list".

Došlo je do problema i u međuljudskim odnosima između igrača. "Bili smo u kontaktu sve do 1991. godine. Rastali smo se ne znajući šta će da bude posle. Nešto se događalo, mi smo bili u Rimu i nismo tada razumjeli. Zdovca su pozvali iz Vlade Slovenije i rekli da mora da napusti reprezentaciju, bilo je nejasno, ali je bio predznak da će nešto gadno da se dogodi. Ispostavilo se da je to bilo naše posljednje prvenstvo. Ubrzo mi je stigao poziv za vojsku u Jugoslaviji i nisam se vratio. Šunjali smo se po Italiji, bili kod pokojne Mire Poljo koja nam je bila menadžerka, tako smo proveli mjesec dana i onda sam se vratio u Beograd."

Vlade Divac oteo hrvatsku zastavu Izvor: YouTube/Djordje Milosevic

Nije bilo ni kontakta između igrača tokom rata u Jugoslaviji. Opisao je i Žarko kako bi izgledalo kada bi se sreli. "Ne baš, vidio sam Kukoča dok je igrao za Trevizo, ja sam bio u Olimpijakosu. Ne treba puno da vidiš po reakcijama kako su se stvari promijenile, mislim da je Divac imao kontakt sa Rađom, moj prvi kontakt bio je sa Stojkom Vrankovićem kad smo igrali u Panatinaikosu. Nastavili smo tamo gdje smo stali, proveli smo fenomenalnu godinu bez politike. Rekli smo - nema priče o tome. Jasno je da svako brani i štiti svoje interese i zato je bolje de pričati o politici. Mislim da smo imali jednu od najboljih godina, ne košarkaški, nego prijateljski i porodično", zaključio je Paspalj.