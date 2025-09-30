"Bilo je dosta problema u defanzivi": Sferopulos dao kratku izjavu poslije poraza Crvene zvezde

Janis Sferopulos dao je kratku izjavu poslije poraza Crvene zvezde od Armanija na startu nove sezone Evrolige.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Crvena zvezda nije uspjela da dođe do pobjede na startu nove sezone Evrolige. U beogradskoj Areni doživjela je poraz od Armanija (92:82). Previše problema, posebno kada je odbrana u pitanju, a svjestan je toga i Janis Sferopulos.

Po završetku utakmice grčki stručnjak dao je kratku izjavu. Nije previše ulazio u obrazloženje za poraz crveno-bijelih.

"Defanzivno je bilo dosta problema, izgubili smo mnogo duela jedan na jedan, dali su neke lake poene u reketu. Kada smo uspijevali da se vratimo i da nađemo dobar momenat, oni bi našli način da poentiraju. Defanzivno moramo da napredujemo", kratko je rekao Sferopulos.