Janis Sferopulos dao je kratku izjavu poslije poraza Crvene zvezde od Armanija na startu nove sezone Evrolige.
Crvena zvezda nije uspjela da dođe do pobjede na startu nove sezone Evrolige. U beogradskoj Areni doživjela je poraz od Armanija (92:82). Previše problema, posebno kada je odbrana u pitanju, a svjestan je toga i Janis Sferopulos.
Po završetku utakmice grčki stručnjak dao je kratku izjavu. Nije previše ulazio u obrazloženje za poraz crveno-bijelih.
"Bilo je dosta problema u defanzivi": Sferopulos dao kratku izjavu poslije poraza Crvene zvezde
"Defanzivno je bilo dosta problema, izgubili smo mnogo duela jedan na jedan, dali su neke lake poene u reketu. Kada smo uspijevali da se vratimo i da nađemo dobar momenat, oni bi našli način da poentiraju. Defanzivno moramo da napredujemo", kratko je rekao Sferopulos.