Da li će biti promjena u drugom dijelu meča u ekipi Zvezde? Novi centar crveno-bijelih proveo je na terenu nešto manje od devet minuta.

20 : 55

Poluvrijeme, Armani - Crvena zvezda 41:45

Iako je Zvezda trojkom Nikole Kalinića izjednačila na 27:27, uslijedila je serija poena ekipe Etorea Mesine.

Predvođen odličnim Zekom Ledejom (13 poena), Armani od početka meča kontroliše rezultat i odbija nalete Zvezde, u koje su je poveli Džordan Nvora (10), Tajson Karter (9), Nikola Kalinić (8) i Kodi Miler Mekintajer (5).

Italijanski tim je uvijek imao odgovore i vraćao mirnu prednost od četiri do šest poena. Uz Ledeja, tome su najviše doprinijeli Šejvon Šilds na startu meča sa osam poena, a potom i centar Džoš Nibo sa šest i Niko Menion sa 5, kao i Leandro Bolmaro koji je kažnjavao Zvezdinu odbranu i ubacio sedam poena.

Bivši bek Zvezde Marko Gudurić proveo je na terenu 7:42 minuta i ubacio jedan poen.

Izvor: MN PRESS