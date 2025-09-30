Crvena zvezda utakmicom protiv Olimpije iz Milana počinje sezonu Evrolige.
Crvena zvezda "otvara" sezonu u Evroligi utakmicom protiv Armanija od 20 časova u Beogradskoj areni. Tim Janisa Sferopulosa desetkovan povredama počinje takmičarsku 2025/26, a među gostima je bivši as Zvezde i njena dugogodišnja želja Marko Gudurić.
Hasijel Rivero se nije zagrijavao sa saigračima
Da li će biti promjena u drugom dijelu meča u ekipi Zvezde? Novi centar crveno-bijelih proveo je na terenu nešto manje od devet minuta.
Poluvrijeme, Armani - Crvena zvezda 41:45
Iako je Zvezda trojkom Nikole Kalinića izjednačila na 27:27, uslijedila je serija poena ekipe Etorea Mesine.
Predvođen odličnim Zekom Ledejom (13 poena), Armani od početka meča kontroliše rezultat i odbija nalete Zvezde, u koje su je poveli Džordan Nvora (10), Tajson Karter (9), Nikola Kalinić (8) i Kodi Miler Mekintajer (5).
Italijanski tim je uvijek imao odgovore i vraćao mirnu prednost od četiri do šest poena. Uz Ledeja, tome su najviše doprinijeli Šejvon Šilds na startu meča sa osam poena, a potom i centar Džoš Nibo sa šest i Niko Menion sa 5, kao i Leandro Bolmaro koji je kažnjavao Zvezdinu odbranu i ubacio sedam poena.
Bivši bek Zvezde Marko Gudurić proveo je na terenu 7:42 minuta i ubacio jedan poen.Izvor: MN PRESS
19' Mekintajer promašuje zicer, Armani povećava vođstvo
Nibo zakucava za "plus 6" i za tajm-aut Janisa Sferopulsa u završnici druge četvrtine. Zajedno sa Mekintajerom, i Nikola Kalinić je sa dvije ubačene trojke dao doprinos još jednom Zvezdinom naletu, koji ponovo nije bio dovoljan da povede.
18' Mekintajer hvata ritam, Menion odgovara na sve, 39:42
Zvezdin plejmejker pogodio je trojku iz teške pozicije iz desnog ugla, a onda je poentirao iz iz prodora. Niko Menion odgovorio je dalekom dvojkom, pa trojkom.
16' Bruks i Ledej vraćaju mirno vođstvo Armaniju
Iako je Zvezda trojkom Nikole Kalinića izjednačila na 27:27, uslijedila je serija poena ekipe Etorea Mesine.Izvor: MN PRESS
14' Nvora izjednačuje, Ledej ga dobija u "jedan na jedan", 24:27
Nakon što je najefikasniji igrač Zvezde ubacio svoj deseti poen (24:24), Zek Ledej ga je dobio u duelu u reketu i pogodio nakon što je praktično pao na parket.Izvor: MN PRESS
13' "Tvrd" početak 2/4, Tajson Karter podiže Arenu
Jako važan koš novog plejmejkera Zvezde za 22:24 i za radost navijača u fazi meča u kojoj je koš kao gol.
Najefikasniji u 1/4, Džordan Nvora
Novi krilni košarkaš Zvezde ubacio je osam poena u prvih 10 minuta.Izvor: MN PRESS
Na kraju 1/4, Zvezda - Armani 20:22
Tajson Karter ubacuje u posljednjim trenucima prve četvrtine, za posjed razlike između dva tima.
10' Bolmaro kažnjava sve propuste, 18:22
Leandro Bolmaro ubacio je trojku, kaznivši kašnjenje u defanzivnoj rotaciji crveno-bijelih, kao što je i prije nekoliko dana poentirao poslije ofanzivnog skoka.
9' Izjednačenje - Tajson Karter za 18:18
Još jedan brzo izvedeni napad Zvezde i trojka njenog novog lidera. Marko Gudurić je na terenu za Armani, a u dresu Zvezde je u Evroligi debitovao novajlija Stefan Miljenović.
8' Izundu pokreće Zvezdu, 15:16
Zakucavanje novog centra crveno-bijelih, a onda i njegovi poeni poslije kontranapada. Etore Mesina zove tajm-aut.
6' Nvora ubacuje trojku, Armani odmah odgovara - 11:16
Zek Ledej održava mirnu prednost Italijana na startu meča.
6' Moneke u prvom planu u igri Zvezde, 8:14
Nakon što je donio izjednačenje teškim pogotkom uz faul, Čima Moneke je napravio prekršaj u napadu u jednom prodoru. Armani to kažnjava zakucavanjem Džoša Niba i polaganjem Šejvona Šildsa.
3' Armani vodi od starta, 5:8
Startna petorka Zvezde je Mekintajer - Moneke - Kalinić - Nvora - Rivero. Ševon Šilds promašuje uzastopne šuteve za tri poena, a onda Zek Ledej poentira za "plus 3" gostiju.
Počeo je meč u Areni!
Ovo je sastav Zvezde za Armani!
Sastav Crvene zvezde: Miler Mekintajer, Miljenović, Kalinić, Davidovac, Izundu, Rivero, Radošić, Moneke, Stojković, Nvora, Karter, Odželej.
Crvena zvezda večeras bez četvorice
Trener Zvezde Janis Sferopulos rekao je na posljednjem treningu pred meč da uz teško povrijeđenog Ajzeju Kenana neće igrati ni centar Uroš Plavšić, bek i novi kapiten Ognjen Dobrić, kao ni plejmejker/bek Devonte Grejem.
"Dobrić ima problem sa povredom koji vuče još od Eurobasketa, Plavšić je uganuo zglob, dok Kenana čeka operacija u Americi. Devonte Grejem je dobio udarac i van ekipe je još nekoliko dana. Ne znamo tačno."Izvor: MN PRESS
Marko Gudurić u sastavu Olimpije
Bivši košarkaš Zvezde Marko Gudurić dio je tima Armanija za večerašnji meč protiv Zvezde. Tu je i novajlija iz NBA lige, doskorašnje krilo Denvera Vlatko Čančar, kao i bivši as Partizana, krilni centar Zek Ledej. Takođe, tu je i Brajant Danston, evroligaški veteran koji počinje sezonu u svojoj 40. godini.
Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova igraju protiv Armanija na otvaranju nove sezone Evrolige. Pratite meč uz MONDO!