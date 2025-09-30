logo
UŽIVO CRVENA ZVEZDA - ARMANI: Zek Ledej utišava Arenu, crveno-bijeli ne mogu da stignu Italijane 0

Crvena zvezda utakmicom protiv Olimpije iz Milana počinje sezonu Evrolige.

Evroliga Crvena zvezda Armani uživo prenos Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda "otvara" sezonu u Evroligi utakmicom protiv Armanija od 20 časova u Beogradskoj areni. Tim Janisa Sferopulosa desetkovan povredama počinje takmičarsku 2025/26, a među gostima je bivši as Zvezde i njena dugogodišnja želja Marko Gudurić.

Pratite utakmicu uz MONDO.

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
21:06

Hasijel Rivero se nije zagrijavao sa saigračima

Da li će biti promjena u drugom dijelu meča u ekipi Zvezde? Novi centar crveno-bijelih proveo je na terenu nešto manje od devet minuta.

20:55

Poluvrijeme, Armani - Crvena zvezda 41:45

Iako je Zvezda trojkom Nikole Kalinića izjednačila na 27:27, uslijedila je serija poena ekipe Etorea Mesine.

Predvođen odličnim Zekom Ledejom (13 poena), Armani od početka meča kontroliše rezultat i odbija nalete Zvezde, u koje su je poveli Džordan Nvora (10), Tajson Karter (9), Nikola Kalinić (8) i Kodi Miler Mekintajer (5).

Italijanski tim je uvijek imao odgovore i vraćao mirnu prednost od četiri do šest poena. Uz Ledeja, tome su najviše doprinijeli Šejvon Šilds na startu meča sa osam poena, a potom i centar Džoš Nibo sa šest i Niko Menion sa 5, kao i Leandro Bolmaro koji je kažnjavao Zvezdinu odbranu i ubacio sedam poena.

Bivši bek Zvezde Marko Gudurić proveo je na terenu 7:42 minuta i ubacio jedan poen.

Izvor: MN PRESS

20:49

19' Mekintajer promašuje zicer, Armani povećava vođstvo

Nibo zakucava za "plus 6" i za tajm-aut Janisa Sferopulsa u završnici druge četvrtine. Zajedno sa Mekintajerom, i Nikola Kalinić je sa dvije ubačene trojke dao doprinos još jednom Zvezdinom naletu, koji ponovo nije bio dovoljan da povede.

20:44

18' Mekintajer hvata ritam, Menion odgovara na sve, 39:42

Zvezdin plejmejker pogodio je trojku iz teške pozicije iz desnog ugla, a onda je poentirao iz iz prodora. Niko Menion odgovorio je dalekom dvojkom, pa trojkom.

20:42

16' Bruks i Ledej vraćaju mirno vođstvo Armaniju

Iako je Zvezda trojkom Nikole Kalinića izjednačila na 27:27, uslijedila je serija poena ekipe Etorea Mesine.

Izvor: MN PRESS

20:37

14' Nvora izjednačuje, Ledej ga dobija u "jedan na jedan", 24:27

Nakon što je najefikasniji igrač Zvezde ubacio svoj deseti poen (24:24), Zek Ledej ga je dobio u duelu u reketu i pogodio nakon što je praktično pao na parket.

Izvor: MN PRESS

20:36

13' "Tvrd" početak 2/4, Tajson Karter podiže Arenu

Jako važan koš novog plejmejkera Zvezde za 22:24 i za radost navijača u fazi meča u kojoj je koš kao gol.

20:30

Najefikasniji u 1/4, Džordan Nvora

Novi krilni košarkaš Zvezde ubacio je osam poena u prvih 10 minuta.

Izvor: MN PRESS

20:26

Na kraju 1/4, Zvezda - Armani 20:22

Tajson Karter ubacuje u posljednjim trenucima prve četvrtine, za posjed razlike između dva tima.

20:23

10' Bolmaro kažnjava sve propuste, 18:22

Leandro Bolmaro ubacio je trojku, kaznivši kašnjenje u defanzivnoj rotaciji crveno-bijelih, kao što je i prije nekoliko dana poentirao poslije ofanzivnog skoka.

20:20

9' Izjednačenje - Tajson Karter za 18:18

Još jedan brzo izvedeni napad Zvezde i trojka njenog novog lidera. Marko Gudurić je na terenu za Armani, a u dresu Zvezde je u Evroligi debitovao novajlija Stefan Miljenović.

20:16

8' Izundu pokreće Zvezdu, 15:16

Zakucavanje novog centra crveno-bijelih, a onda i njegovi poeni poslije kontranapada. Etore Mesina zove tajm-aut.

20:14

6' Nvora ubacuje trojku, Armani odmah odgovara - 11:16

Zek Ledej održava mirnu prednost Italijana na startu meča.

20:11

6' Moneke u prvom planu u igri Zvezde, 8:14

Nakon što je donio izjednačenje teškim pogotkom uz faul, Čima Moneke je napravio prekršaj u napadu u jednom prodoru. Armani to kažnjava zakucavanjem Džoša Niba i polaganjem Šejvona Šildsa.

20:08

3' Armani vodi od starta, 5:8

Startna petorka Zvezde je Mekintajer - Moneke - Kalinić - Nvora - Rivero. Ševon Šilds promašuje uzastopne šuteve za tri poena, a onda Zek Ledej poentira za "plus 3" gostiju.

20:05

Počeo je meč u Areni!

19:58

Ovo je sastav Zvezde za Armani!

Sastav Crvene zvezde: Miler Mekintajer, Miljenović, Kalinić, Davidovac, Izundu, Rivero, Radošić, Moneke, Stojković, Nvora, Karter, Odželej.

19:03

Crvena zvezda večeras bez četvorice

Trener Zvezde Janis Sferopulos rekao je na posljednjem treningu pred meč da uz teško povrijeđenog Ajzeju Kenana neće igrati ni centar Uroš Plavšić, bek i novi kapiten Ognjen Dobrić, kao ni plejmejker/bek Devonte Grejem.

"Dobrić ima problem sa povredom koji vuče još od Eurobasketa, Plavšić je uganuo zglob, dok Kenana čeka operacija u Americi. Devonte Grejem je dobio udarac i van ekipe je još nekoliko dana. Ne znamo tačno."

Izvor: MN PRESS

19:02

Marko Gudurić u sastavu Olimpije

Bivši košarkaš Zvezde Marko Gudurić dio je tima Armanija za večerašnji meč protiv Zvezde. Tu je i novajlija iz NBA lige, doskorašnje krilo Denvera Vlatko Čančar, kao i bivši as Partizana, krilni centar Zek Ledej. Takođe, tu je i Brajant Danston, evroligaški veteran koji počinje sezonu u svojoj 40. godini.

19:00

Dobro došli u tekstualni prenos!

Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova igraju protiv Armanija na otvaranju nove sezone Evrolige. Pratite meč uz MONDO!

