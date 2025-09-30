logo
"Zvezda je na tržištu, gledamo sve moguće varijante": Milan Tomić o potrazi za pojačanjima

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Generalni menadžer Zvezde objasnio dokle je stigla potraga za novim igračima.

KK Crvena zvezda Milan Tomić o pojačanjima Izvor: MN PRESS

Novi generalni menadžer Crvene zvezde Milan Tomić najavio je da će biti pojačanja u timu, posebno nakon teške povrede beka Ajzeje Kenana, ali i ne samo zbog nje.

"Sigurno da će biti. Potrebno nam je pojačanje na bekovskoj liniji, imamo četiri povrijeđena igrača. Kenan je povrijedio koljeno, sa Devonteom imamo određeni problem, Dobrić ima problem sa leđima koji ga muči od reprezentacije, Plavšić neće biti u timu... Na tržištu smo, jer moramo da budemo vrlo pažljivi, jer taj igrač mora da bude dobar i ne smijemo da potpišemo igrača samo da bismo ga potpisali", rekao je Tomić za klupski Jutjub kanal.

Generalni menadžer je zamolio za strpljenje pri potrazi.

"Potrebno je malo strpljenja, prošla su tri-četiri dana od povrede Kenana, na tržištu smo i gledamo sve moguće varijante igrača koji su slobodni.Vrlo je teško u ovom trenutku naći pravog igrača, jer počinje sezona i svi dobri igrači su potpisali", dodao je on.

Koliko je povreda Ajzeje Kenana poremetila planove trenera za početak sezone?

"Sigurno nije bilo ono što smo očekivali, povreda vrlo bitnog igrača poremeti ekipu, ali to je - što je, moramo da nastavimo da radimo. Od kukanja i plakanja niko nije pobijedio. Nemamo kredit da kukamo 'zašto, kako, zbog čega'. Imamo roster koji imamo i svi moramo da damo sve od sebe da bismo ušli dobro u Evroligu".

Tomić je objasnio i da sistem takmičenja u Evroligi i ABA ligi ne dopušta timovima da imaju malo igrača.

"Ogroman je broj utakmica i ne možeš da imaš mali broj igrača. U ABA ligi igrači moraju da se odmaraju da bi igrali Evroligu. U ovom ritmu je vrlo naporno da jedni isti igrači odigraju sve te utakmice, veliki je rizik od povreda. I ne samo utakmice, tu su i putovanja. Svi to kažu - nije to putovanje da idemo na ljetovanje, već odigraš, pa poslije dva sata da prespavaš, putuješ, opet prespavaš, pa igraš kao mi što ćemo u sljedećem kolu igrati u Minhenu."

"Pokušali smo da dovedemo iskusnije domaće"

Podsjetio je Tomić na neuspešne pregovore Zvezde sa svojim bivšim igračima, Vasilijem Micićem i Markom Gudurićem.

"Od iskusnijih srpskih igrača koje smo pokušali da dovedemo, nismo mogli da pariramo drugim klubovima i to je već objašnjeno. Pričam o ugovorima i finansijama. Poslije toga smo se obrnuli na drugu stranu, gdje smo potpisali dosta mladih igrača, u jednom trenutku će moći da budu u prvom timu Crvene zvezde", kazao je Zvezdin "dži-em".

Takođe, problem je i odlazak mladih igrača u NCAA košarku, na američki koledž.

"Veliki problem je i koledž. Košarka na koledžu, gdje odlaze talentovani igrači, koji bi već sada mogli da igraju u Zvezdi, ali tamo su veliki ugovori i to je veliki problem koji imamo u ovom trenutku", objasnio je Tomić.

Zvezda počinje sezonu 2025/26 u utorak uveče, utakmicom protiv Armanija od 20 časova.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Milan Tomić Evroliga

