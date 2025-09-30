Zabrinjavajući scena u Areni: Hasijela Rivera iznijeli iz dvorane

Hasijel Rivero je povrijeđen napustio Arenu poslije poraza Crvene zvezde od Armanija. Hramlje i ne djeluje dobro...

Hasijel Rivero se povrijedio na meču Crvene zvezde i Armanija. U pitanju je povreda stopala lijeve noge i po prvim snimcima ne djeluje dobro. Povrijeđen je, uz pomoć drugih, napustio dvoranu.

Dok su se čekali košarkaši Crvene zvezde da daju izjavu poslije meča, prvi je izašao kubanski centar. Uz pratnju ljudi iz kluba je "odskakutao" ka izlazu i sve to deluje zabrinjavajuće. Jasno je da ide na dodatne preglede i snimke.

Tek poslije toga biće poznato i o kakvoj tačno povredi se radi i kolika ga pauza čeka. Ajzea Kenan je doživio tešku povredu i teško da će se vratiti ove sezone, dok je Džoel Bolomboj povrijeđen već neko vrijeme i mala je vjerovatnoća da će zaigrati do januara 2026. godine.

